Ginnastica ritmica: Asia Fava e Casati Arcore d’argento agli Italiani Allieve Gold

Nel Campionato italiano allieve Gold a Cervia a brillare per l’Us Casati Arcore ci ha pensato la talentuosa Asia Natasha Fava che nella categoria Allieve 2° Fascia è salita sul secondo gradino del podio e ha chiuso il torneo con un bellissimo argento al collo.

Ginnastica ritmica: Asia Fava e Casati Arcore d’argento agli Italiani, la gara a Cervia

Fava ha iniziato la competizione esibendosi a cerchio e corpo libero con esecuzioni di altissimo livello, prontamente apprezzate dalla giuria. Grazie a queste eccellenti esibizioni Asia ha conquistato la finale alla fune riservata alle prime tredici atlete della classifica provvisoria. La fase finale della ginnasta biancoverde è iniziata sulle note di “Buonasera signorina” con esercizi alla fune precisi e convincenti, dall’elevata difficoltà tecnica e soprattutto eseguiti con grande concentrazione ed espressività.

Ginnastica Casati Arcore ritmica Fava con Simona Mattavelli

Dopo alcuni minuti la classifica finale esposta nel palazzetto di Cervia ha visto il nome di Asia Fava splendere sul secondo gradino nel podio. In campo gara al fianco di Asia la tecnica Simona Mattavelli, responsabile del settore ritmica dell’Us Casati supportata da casa dalle compagne di squadra e dalle allenatrici del settore agonistico di ritmica Aurora Sabattini, Morena Scoglio, Silvia Verde, Ada Mazzoni e Alexandra Naumchuk.

Ginnastica ritmica: Asia Fava e Casati Arcore d’argento agli Italiani, «grandissima emozioni per tutte»

«È stata una grande emozione per tutte sentire risuonare l’inno italiano e vedere la nostra giovane atleta così in alto in questo campionato nazionale – commentano le allenatrici della società presieduta da Antonio Radice – Il supporto delle sue compagne con le quali si allena in palestra è stato fondamentale per Asia che ha dedicato a loro il prestigioso alloro».

A Cervia si concluso un anno memorabile per il settore ritmica della Casati che ha portato a casa, oltre all’argento di Asia in un campionato individuale, anche l’oro nel campionato di squadra conquistato lo scorso aprile a Napoli sempre da Asia Fava in pedana con le colleghe Matilde Bidinotto e Mia Brunelli a ribadire che presso il Palaunimec di Arcore si svolge un lavoro di altissimo livello.

Ora, dopo una breve pausa dalle competizioni, le ginnaste della Casati inizieranno a preparare i nuovi esercizi in vista della prossima stagione.