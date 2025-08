La Ginnastica Sampietrina di Seveso si unisce alla Gislanzoni Gal di Lecco nel sostegno a Lorenzo Bonicelli, il ginnasta che alle Universiadi in Germania è stato vittima di una brutta caduta all’uscita dell’esercizio agli anelli ed è ricoverato ad Essen, dove gli è stata ridotta un sublussazione a una vertebra: nell’incidente Bonicelli ha subito un trauma distorsivo cervicale.

Il ginnasta tesserato alla Ghislanzoni Gal frequenta per gli allenamenti da anni la palestra sevesina. “Lorenzo tutti i giorni dal 2016 sceglie la Ginnastica Sampietrina di Seveso per allenarsi con grande passione e determinazione con i suoi compagni e tecnici. Ora ha bisogno che tutti noi scegliamo di aiutarlo per affrontare il percorso di cura e tornare a vivere appieno. Aiutiamo Lorenzo Bonicelli a ricominciare” ha scritto la Sampietrina rilanciando anche l’appello della Ghislanzoni, come ha fatto la Federazione.

Ginnastica: Lorenzo Bonicelli, la Sampietrina Seveso e la Ghislanzoni Gal

“Dopo un grave infortunio, Lorenzo si trova ad affrontare una sfida durissima. Ora più che mai ha bisogno di tutti noi. La Ghislanzoni Gal di Lecco ha avviato una raccolta fondi per garantirgli cure, supporto, attrezzature, assistenza medica e psicologica. Ogni donazione fa la differenza. Ogni condivisione vale oro. Per favore condividi e ricordati di includere sempre il link diretto alla raccolta fondi, è importante per renderla più accessibile”. Grazie di cuore a chi donerà, ma anche a chi semplicemente ci aiuterà a far conoscere questa battaglia”.

In una nota della della Federginnastica ha reso noto che a Essen è arrivato Andrea Ferretti, presidente della commissione medica della federazione e direttore dell’Istituto di medicina dello sport del Coni, ha incontrato i colleghi tedeschi e che “permane un danno neurologico, la cui entità non è valutabile” al momento. All’atleta è stata pratica una tracheotomia per favorire la respirazione del 23enne. “Il professor Ferretti, che ha incontrato in reparto anche la famiglia Bonicelli, è in costante contatto con il presidente federale Andrea Facci e ha già avviato le procedure per il trasferimento con la massima sicurezza in un centro di riabilitazione in Italia, sui cui modi e termini seguiranno successive comunicazioni”.