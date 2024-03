Ginnastica femminile, Campionato di Serie C: ottavo e decimo posto per la Gal Lissone

Significativi risultati sono stati conquistati da quattro squadre brianzole nella seconda tappa del Campionato di Serie C, Zona Tecnica 1, di artistica femminile disputata a Celle di Rimini.

In un torneo che raccoglie ampi consensi, la Gal Lissone, ha presentato in pedana due formazioni che hanno eseguito il loro compito con la giusta determinazione. La prima squadra (con Martina Amatruda, Elisa Bandini, Ginevra Brenna, Elisa Bandini, Maria Caravatti, Alice Volonteri) nelle prove al volteggio, parallele, trave e corpo libero, ha chiuso con un punteggio totale di 132.600 punti, inserendosi al decimo posto in classifica. La seconda squadra Gal (composta da Ludovica Castoldi, Giada Marino, Sibilla Zanoni, Aurora Marziani) ha invece ottenuto l’ottavo posto in virtù di 133.800 punti ottenuti sempre con esercizi sui classici quattro attrezzi. Alessia Muresan non ha potuto gareggiare a causa di un leggero infortunio avvenuto nei giorni antecedenti la gara di Celle e che l’ha costretta al forfait, ma la talentuosa ginnasta potrà dare il suo contributo a partire dalla prossima gara, prevista tra un mese a Padova.

Chiara Mantovani della Casati Arcore

Gal di Lissone a Rimini, il presidente Brenna: “Sintomi di crescita costante”

“Anche nella seconda tappa del Campionato di Serie C, svoltasi a Rimini, i risultati continuano a registrare tanti aspetti positivi, sintomi di una crescita costante che denota non solo un aspetto motivazionale sempre in perfetta simbiosi con quanto viene mostrato sui campi di gara, ma soprattutto con un’asticella tecnica che si alza di volta in volta. – commenta il seregnese Christian Brenna presidente della società – Le ragazze crescono con l’inserimento negli esercizi di nuove difficoltà tecniche portate a compimento con successo. Un percorso che certifica l’avanzamento di tutte quelle componenti ideali per affrontare con grande consapevolezza e forza le sfide del campionato di Serie C”.

A Rimini nella prova vinta dalla Geas, la Sampietrina Seveso (Nicole Basilico, Quillupangui Caixa, Elena De Gregori, Silvia Sartore, ha raccolto 123.950 e si classificata al 17mo. Due gradini più sotto, con punti 123,450 si è posizionata la Casati Arcore in pedana con Viola Galbiati, Veronica Lissoni, Chiara Mantovani, Valeria Perego, Anna Emilia Tognali, Martina Sala.