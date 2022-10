Ginnastica, doppio impegno organizzativo per la Casati Arcore di Antonio Radice

Duplice impegno organizzativo della Casati Arcore. La società presieduta da Antonio Radice, dopo aver organizzato al Palaunimec la prima prova del campionato regionale lombardo di artistica femminile individuale Gold, categorie Juniores e Seniores (presenti in pedana settanta ginnaste tra loro quattro tesserate della Gal Lissone, cinque della Sg Meda e una della Casati Arcore), quindi la prima prova del campionato regionale Duo Winter, LE e LE3 Silver (presenti in pedana una squadra della Gal Lissone e una della Sampietrina Seveso). In questo innovativo format dei campionati, ciascun team si è esibita sui quattro attrezzi con due atlete. Nella categoria Juniores, si è imposta la Ghislanzoni Gal con 78,100 punti, che ha preceduto la Gal con 76 punti, raccolti con le esibizioni di Martina Amatruda e Giada Gugliotta. Anche nella categoria Open ha vinto la Ghislanzoni con 78,650, davanti alla Sampietrina (Noemi Finocchio e Silvia Sartore) con 77,400 punti.

Ginnastica: Anna Bersani della Gal in evidenza

Anna Bersani della Gal Lissone

La prima prova del campionato Gold, categoria Juniores e Seniores, si è conclusa nel migliore dei modi per la Gal. Soprattutto per Anna Bersani (categoria Junior 3F) che, al termine di quattro esercizi svolti senza errori, ha conquistato il primo posto con 46,775 punti staccando di oltre tre punti Stella Chieregati (Invictus Gymnastics di Novate Milanese). Oltre all’oro del concorso generale, la Bersani ha vinto medaglie d’oro a volteggio, trave e corpo libero, mentre alle parallele ha concluso in quinta posizione. Ottima prestazione tra le Juniores Prima Fascia di altre due ginnaste della Gal: Rebecca Aiello, al giro dei quattro attrezzi, ha vinto il bronzo nell’all-around quindi l’argento a volteggio e trave, il bronzo al corpo libero; Emma Furno ha concluso al decimo posto complici due incertezze a trave e corpo libero, ma sono da segnalare le buone posizioni a parallele, dove si è classificata ottava e al volteggio ai piedi del podio. Infine, nella categoria Seniores 2F, Emanuela Cristina Petrean si è inserita all’ottavo posto.

Ginnastica: anche la Ginnastica Meda in evidenza

Pur all’esordio stagionale hanno raccolto importanti piazzamenti le atlete della Ginnastica Meda (Vanessa Fusi, Chiara Longoni, Carolina Marzorati della categoria Junior 2; Elena Elli e Irene Marino della categoria Senior 1F) e Viola Galbiati (Casati Arcore) nella categoria Junior 2F.