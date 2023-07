Ginnastica artistica: Vazzola in azzurro, tutti i brianzoli ai collegiali

Le vacanze per alcuni ginnasti affiliati a società della Brianza sono già finite in particolare per quelli che sono stati invitati dalla Federazione a partecipare ad allenamenti collegiali. Per qualcuno però è già tempo di gare.

Ginnastica artistica: Vazzola in azzurro al Festival Olimpico della Gioventù Europea

Ed è il caso di Diego Vazzola (Pro Carate) che indosserà la maglia azzurra al Festival Olimpico della Gioventù Europea in programma dal 23 al 29 luglio nella città slovena di Maribor.

In questa competizione dedicata ad atleti dai 14 ai 18 anni, saranno al via ben 48 nazioni europee. La delegazione italiana per l’artistica maschile è composta dai ginnasti Manuel Berrettera (Art.Brescia), Tommaso Brugnami (Ancona) e da Diego Vazzola (Pro Carate). Nello staff tecnico è stato selezionato anche Corrado Corti della Pro Carate.

Ginnastica artistica: a fine mese le Universiadi a Chengdu

Dal 28 luglio all’8 agosto, la città cinese di Chengdu sarà il palcoscenico delle Universiadi estive e la ginnastica artistica sarà presente alla manifestazione multidisciplinare con una squadra maschile composta da Lorenzo Bonicelli (Ghislanzoni GAL ma si allena da tempo a Seveso); Lay Giannini (Ancona); Stefano Patron (S.Mestre); Marco Sarrugerio (Juventus Nova Melzo); Niccolò Vannucchi (Romagna Team) che saranno accompagnati da Paolo Quarto tecnico della Sampietrina Seveso e da Gianmatteo Centazzo.

Ginnastica artistica: i collegiali a Milano, Tirrenia e Padova

Ginnastica Casati Arcore Tognali Anna Castoldi Selene

Proseguono nel frattempo gli allenamenti collegiali promossi dalla Federazione e mentre sta per concludersi quello di Milano per gli Under 18 (tra gli ammessi Thomas Calderone, Pro Carate; Pietro Mazzola e Daniele Somaschini della Sampietrina e l’istruttrice sevesina Pamela Cauli), al Gymcampus in programma dal 30 luglio al 5 agosto al Centro Coni di Tirrenia sono state invitate le ginnaste Beatrice Boracchi, Selene Castoldi, Melissa Crivalli, Marisol Peruzzetti, Anna Maria Tognali e l’allenatrice Sara Varisco tutte della Casati Arcore.

Inoltre al collegiale nazionale a Padova dal 3 all’8 agosto ci saranno Federico Trionfo Fineo con l’allenatrice Valentina Boi della Casati Arcore; Luca Galimberti con l’allenatore Daniele Maj della Ginnastica Meda.