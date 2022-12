Ginnastica artistica: Pro Lissone guida i successi brianzoli agli Italiani

Tutte promosse le squadre brianzole che, dopo aver superato gli ostacoli delle qualificazioni regionali e delle cosiddette Zone Tecniche, hanno gareggiato nei Campionati nazionali allieve Gold. Nelle gare di Jesolo i voti più alti sono stati ottenuti dalla Pro Lissone con l’ottavo posto nella categoria Gold1 e dalla Sampietrina Seveso nona classificata nella categoria 3A, ma altrettanto importanti sono stati gli apprezzamenti per le prestazioni delle atlete allineate in pedana dalle società Artistica 2006 di Cavenago, Casati Arcore, Gal Lissone. L’evento ha coinvolto oltre settecento ginnaste di età compresa tra gli otto e i dodici anni praticamente tutte le promesse dell’artistica femminile e, secondo il regolamento, le squadre si sono confrontate in una prima fase a gironi mentre alle finali sono state ammesse le migliori dieci di ciascuna categoria.

Ginnastica Pro Lissone a Jesolo Marino Miccoli Muresan Usuelli

Ginnastica artistica: Sampietrina nella Gold 3A

A Jesolo quindi fari puntati sulla Sampietrina nella Gold 3A, che dopo il secondo posto nel proprio girone con Nicole Basilico, Gisele Ferrari, Aurora Fullano allenate da Marina Krekaleva e Martina Croce nella finalissima, per un una manciata di centesimi di punto, ha chiuso al nono posto.

Nella Gold 1, la Pro Lissone in pedana con Giada Marino, Sofia Miccoli, Allessia Maria Muresan, Ludovica Usuelli si è posizionata al secondo posto nel proprio girone, mentre nella finale per uno scarto di pochi centesimi, si è inserita all’ottavo posto.

“La squadra in questa trasferta era guidata dalle allenatrici Gabriella Rizzi e Cecilia Biazzi – aggiunge il presidente Roberto Marcelloni – Tutte le ragazze hanno eseguito esercizi dall’elevato tasso tecnico e queste esperienze le aiuteranno ad affrontare sempre al meglio i prossimi impegni”.

Nella classifica finale della categoria Gold 3A la Casati Arcore di Antonio Radice ha chiuso al 21mo posto e la Gal diretta dal presidente Christian Brenna al 24°.

Ginnastica artistica: Cavenago e Casati Arcore

Nella Gold 3B l’Artistica 2006 Cavenago dopo l’eccellente ottavo posto nel girone si è inserita al 33° posto nella graduatoria nazionale.

Infine nella Gold 2 la Casati Arcore guidata da Sara Varisco, Alessia Merlo, Maddalena Parma quarta nel proprio girone nella classifica generale si è posizionata al 20° posto.