Ginnastica artistica: cinque società brianzole alle finali allieve di Jesolo

Superate le griglie di qualificazione e grazie ai risultati conquistati a Mortara nella gara interregionale di Zona tecnica, disputata lo scorso novembre, la stagione agonistica per le ginnaste tesserate a società della Brianza che gareggiano nella categoria allieve, si conclude a Jesolo. Infatti da venerdì 16 a domenica 18 dicembre 2022, al Palazzo del Turismo, si svolge la finale nazionale a squadre di ginnastica artistica categoria Gold.

Ginnastica artistica: finali allieve di Jesolo, il programma

Venerdì scendono in campo gara le categorie 3A e 3B, mentre sabato è la volta delle atlete Gold1 e Gold2. Domenica invece si disputa la finalissima, nella quale si sfidano le migliori dieci squadre per ogni categoria. Questo evento organizzato dall’associazione sportiva Gymart Academy conclude l’anno sportivo 2022 per circa settecento atlete appartenenti a quelle società che superate le qualifiche si confrontano per conquistare l’ambito titolo nazionale.

Ginnastica artistica: finali allieve di Jesolo, le società brianzole

Sulle pedane di Jesolo sono pronte a dar battaglie le atlete di cinque società della Brianza: Artistica 2006 Cavenago (Categoria Gold 3B); Sampietrina Seveso e Gal Lissone (Gold 3A); Pro Lissone (Gold 1). La Casati Arcore, società presieduta da Antonio Radice, sarà in gara con due squadre una nella Gold 3A, un’altra nella Gold 2 grazie al lavoro svolto nella stagione dallo staff tecnico composto da Linda Brambilla, Morgana Iannarelli, Irene Maffezzoli, Maddalena Parma, Alessia Merlo, Simona Sala e Sara Varisco.

Nella categoria Gold 3B, fari puntati sulla squadra dell’Asd Artistica 2006 Cambiago presente a Jesolo sulla spinta di un’attività in espansione grazie anche al Comune che ha posto a disposizione dell’Associazione una struttura adeguata per far svolgere ginnastica con attrezzatura fissa completa