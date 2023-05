Ginnastica artistica, il punto delle società brianzole tra Nazionali e Playoff

Giornate dall’elevato tasso emotivo quelle vissute a Napoli dai ginnasti delle società Pro Carate e Gal Lissone ma soprattutto dai tecnici, dai dirigenti e dagli sportivi che hanno affrontato questa trasferta per sostenere i loro beniamini: quelli della Pro Carate nella corsa verso la conquista dello scudetto, quelli della Gal Lissone per accedere alla serie A1.

Final six scudetto per la artistica maschile: corsa della Pro Carate finisce in semifinale

La corsa della Pro Carate si è interrotta nelle semifinali a seguito del regolamento varato per la Final Six. Nel Gruppo A ha vinto la Virtus Pasqualetti di Macerata mentre hanno finito appaiate a quota 27 punti Ginnastica Ferrara e Pro Carate (nel referto gara della Fgi, oltre ad Yumin Abbadini nel team allenato da Corrado Corti sono scesi in pedana Daniel Carrion Caro, Riccardo Villa e Matteo Fortuna). A questo punto, per sciogliere l’ex aequo sono stati contati i punti reali conquistati dai ginnasti e con il 162 tondo rispetto al 160.200 dei brianzoli, a prevalere è stato il team di Ferrara. Ma per la Pro Carate le sorprese non erano finite: infatti per scegliere la terza squadra da ammettere alla finalissima si è aperto il conteggio tra le migliori seconde e la Pro Carate è stata superata dalla Giovanile Ancona accreditata di 161.600 punti gara.

Artistica femminile, play off serie A2: la Gal Lissone conquista la A1

Missione compiuta per la Gal Lissone che a Napoli ha conquistato la promozione in A1. Tra gli obiettivi individuati a inizio stagione c’era il rientro in A1. La Gal è presieduta da Christian Brenna (da atleta ha praticato lo sport dell’hochey su pista a Seregno in squadre di alto livello tecnico) che da febbraio 2021 è subentrato a Roberto Meloni alla presidenza della società nel cui palmares spiccano con i 12 scudetti prestigiose affermazioni. A Napoli i tecnici della Gal Alberto Tolomini, Stefania Russo, Marta Bolderi hanno utilizzato negli esercizi sui vari attrezzi Anna Bersani, Mayra Leone, Rebecca Aiello, Ema Furno, Alexia Angelini, Helen Kevric. Tutte hanno gareggiato con la massima determinazione. Infatti la Gal ha totalizzato 20 punti gara e la promozione in A1; 15 punti per la Future Gym 2000 di Rozzano e 13 per l’Acrobatic Fitness di Piacenza.

“Quando finisce un campionato impegnativo come quello di A2, dopo i play-off e la straordinaria prestazione premiata con la promozione in A1, è difficile spiegare tutto il lavoro, i sacrifici, le gioie, i dolori e le soddisfazioni che porta con sé il raggiungimento di un traguardo prestigioso – commenta il presidente Christian Brenna – La cosa ancora più complessa è immaginarsi quanto affetto e quante persone ci siano dietro a questa impresa. Il nostro pensiero è dedicato a chi ci spinge a dare ancora di più. Quindi grazie alle atlete e alle loro famiglie, allo staff tecnico, al Consiglio Direttivo, ma soprattutto a quanti ci seguono con affetto”.