Ginnastica artistica femminile: luci e ombre per Gal e Casati a Civitavecchia

Proficua trasferta a Civitavecchia per le ginnaste della Gal Lissone nella gara di ripescaggio nazionale Gold, Zona Tecnica Unica per le categorie Junior e Senior. A questa prova si accedeva tramite qualifica regionale, e la Gal si è presentata all’appuntamento in quattro categorie (J1, J2, J3, S1) mentre nella S2, Alexia Angelini, con il titolo di campionessa regionale, è passata direttamente alla finale nazionale di Cuneo (1^ e 3^ dicembre).

Ginnastica artistica femminile: i risultati delle ragazze della Gal

Per tutte le altre atlete la qualifica si otteneva solo a Civitavecchia e nella Categoria Junior 2^ fascia, Emma Furno ha conquistato il quarto posto nel concorso generale e il terzo nel volteggio; Rebecca Aiello terza nel concorso generale si è classificata seconda a volteggio, parallele e trave. Nella J3, Mayra Leone non è riuscita a qualificarsi nel concorso generale ma ha conquistato la qualifica alle parallele; invece Elisa Bandini per errori alle parallele non è riuscita a risalire la classifica. Nella categoria S1, Anna Bersani al secondo posto nel concorso generale ha aggiunto il secondo a parallele e corpo libero, il terzo alla trave; Giulia Leone quarta nella generale si è imposta a trave, e corpo libero. Inoltre Ginevra Brenna (S1), a causa di un’incertezza alla trave, e Alessia Muresan (J1) son sono riuscite a qualificarsi per la fase nazionale.

Ginnastica artistica femminile: i risultati delle ragazze della Casati

Anche le ginnaste più esperte del settore agonistico della Casati Arcore si sono messe alla prova a Civitavecchia. Nel concorso generale, Chiara Mantovani (J1) ha ottenuto la 29ª posizione, Veronica Lissoni (J2) la 60ª, Viola Galbiati (J3) la 26ª e Matilde Lecchi (S1) la 50ª a causa di un infortunio al volteggio. Con questi risultati, nessuna di loro è riuscita a staccare il pass per la finale nazionale. “La Casati, pur non ottenendo qualificazioni continua a confermare la sua presenza costante nelle competizioni di alto livello, rappresentando con orgoglio l’eccellenza nel mondo dell’artistica femminile. – commentano i dirigenti della società di Arcore – Le ginnaste in questa gara sono state seguite da Sara Varisco che le allena in palestra”.