Ginnastica artistica: campionati al via, Brianza con quattro squadre e Martina Maggio

Nel fine settimana al PalaGeorge di Montichiari, con l’organizzazione della Ginnastica Artistica Treviolo, iniziano i campionati di ginnastica artistica di Serie A1, A2 e Serie B, maschili e femminili. E i numeri, per la prima prova nazionale, parlano chiaro: quasi 500 atleti in pedana, 180 tecnici, 50 ufficiali di gara, 72 squadre (36 femminili e 36 maschili), il sold out sugli spalti e la presenza di Vanessa Ferrari come madrina della manifestazione.

Ginnastica artistica: campionati al via, Martina Maggio e la Brixia tricolore

A difendere il tricolore, i campioni della Virtus Pasqualetti nella maschile e la Brixia Brescia con Martina Maggio di Villasanta al suo rientro dopo un lungo stop, nella femminile.

Ginnastica artistica: campionati al via, le squadre della Brianza

In pedana ci saranno anche quattro società della Brianza.

Nel Campionato femminile di Serie A1 la Gal Lissone e nei campionati maschili la Pro Carate (in A1 con capitano Yumin Abbadini), Ginnastica Sampietrina (A2) e in Serie B Ginnastica Meda.