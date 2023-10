Ginnastica artistica: Arcore e Lissone alla prima del Regionale Gold

Il Palaunimec di Arcore ha ospitato la prima prova di Campionato regionale Gold individuale femminile, categorie junior e senior, presenti in pedana un centinaio di ginnaste, tra loro alcune tesserate a Gal Lissone e Casati Arcore che hanno potuto verificare il lavoro svolto in palestra e confrontarsi, in esercizi di alto valore tecnico, con quelle più forti provenienti dalle più importanti società della Lombardia.

Ginnastica artistica: i risultati della Gal Lissone

La formula di gara prevedeva sia la classifica generale da approntare su quattro attrezzi (corpo libero, trave, parallele e volteggio) che quella di specialità.

Nell’All-around la Gal Lissone, ha presentato in pedana sette ginnaste, cinque nella categoria junior. Nella 1° Fascia Alessia Muresan si è posizionata al nono posto nella prova vinta da Alessia Cortellino (Cernuschese); nella 2° Fascia, Rebecca Aiello (accreditata del punteggio più elevato nel volteggio) ed Emma Furno si sono classificate, nell’ordine, al secondo e ottavo posto nella prova vinta da Alice Montagner (Varesina Ginnastica e Scherma) e nella 3° Fascia, Nicole Finatti ed Elisa Bandini al quarto e all’ottavo posto nella prova vinta da Camilla Ferrari della Brixia.

Ginnastica Gal Aiello Rebecca Furno Emma

Nella categoria senior 1° Fascia, prestigiosa vittoria di Anna Bersani mentre Ginevra Brenna ha concluso in quinta posizione ex-aequo con Noa Maria Villa (Sg.Perseverant). Nel campionato di specialità, Rebecca Aiello ha vinto due medaglie (oro al volteggio, argento alle parallele); due anche Emma Furno (oro, corpo libero, argento, parallele); Anna Bersani tre: oro parallele, argento corpo libero e bronzo alla trave.

Ginnastica artistica: i risultati della Casati Arcore

La Casati Arcore ha presentato in pedana le ginnaste Chiara Mantovani (Cat.Junior 1° Fascia), Veronica Lissoni (Cat.J2), Viola Galbiati (Cat.J3) e Matilde Lecchi (Cat.Senior 1): quest’ultima ha eseguito i vari movimenti sulla trave con precisione ed è stata premiata con la medaglia di bronzo. Le altre ginnaste presenti in pedana sotto la guida dell’istruttrice Sara Varisco, hanno ottenuto piazzamenti importanti pur alla prima uscita stagionale.