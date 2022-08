Formula 1: Verstappen trionfa in Belgio a Spa, Leclerc sesto

Da quattordicesimo a primo, Max Verstappen rimonta, trionfa e allunga al comando del Mondiale di Formula 1. L’olandese campione in carica ha vinto il Gp del Belgio a Spa Francorshamps – nona stagionale – davanti al compagno di squadra della Red Bull Sergio Perez e a Carlos Sainz, che era partito in pole, su Ferrari.

Formula 1: Leclerc penalizzato nelle qualifiche e sul traguardo

Non si è chiuso bene il weekend per l’altro ferrarista Charles Leclerc che, dopo essere stato retrocesso in griglia per aver cambiato il motore, quinto alla fine è scalato in sesta posizione causa penalità per aver superato il limite di velocità nella corsia box. Dietro anche a Russell e Alonso. Anche Verstappen era partito quattordicesimo per penalità, ma in dodici giri aveva già completato la rimonta.

Formula 1: l’Olanda e poi il Gp d’Italia

La prossima settimana la Formula 1 va in Olanda, poi arriva a Monza per il Gp d’Italia dal 9 all’11 settembre.