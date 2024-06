Formula 1: Verstappen trionfa al Gp di Spagna, Norris e Hamilton sul podio

Dopo una gara perfetta Max Verstappen conquista la vittoria del Gran premio di Spagna di Formula 1. Con un discreto margine, seppur non quello a cui l’olandese ci aveva abituati la passata stagione, il campione del mondo in carica trionfa sulla McLaren di Lando Norris, a poco più di due secondi di ritardo sulla Red Bull, mentre chiude il podio sul gradino più basso il detentore di sette titoli iridati Lewis Hamilton. Mentre il campione olandese sale a quota 61 vittorie in carriera (alla pari con Fernando Alonso e Alain Prost), il suo rivale britannico torna sul podio dopo ben 12 gare di assenza.

Ferrari chiude il suo weekend spagnolo con la quinta posizione di Charles Leclerc, la sesta piazza di Carlos Sainz e numerosi dubbi, soprattutto riguardanti i nuovi aggiornamenti montati proprio in vista di Barcellona, mentre dopo un fine settimana globalmente positivo, continua a sorprendere l’Alpine con entrambi i piloti in zona punti (Pierre Gasly si classifica in nona posizione, mentre Esteban Ocon conquista la decima piazza).

Formula 1, Gp di Spagna: la partenza delle sorprese

La classifica del Gp di Spagna di Formula 1

Poco dopo le tre del pomeriggio i semafori del circuito di Barcellona si spengono lasciando il posto a una partenza a dir poco entusiasmante. Con Norris che parte dalla posizione del palo, impegnato in un’estenuante difesa su Verstappen, al suo fianco in seconda piazza, è il pilota numero 63 di Mercedes, George Russell, ad avere la meglio sui due contendenti. Con un sorpasso dall’esterno, infatti il britannico sfila in un solo colpo Norris e Verstappen in bagarre. Grazie all’effetto sorpresa che questa mossa ha su Norris, l’olandese riesce a sua volta a recuperare la posizione sull’inglese alla guida della McLaren numero 4. Anche le due Ferrari battagliano (fra loro) in partenza, con Leclerc che prima ruba la posizione a Hamilton, per poi perderla sia sul britannico che sul compagno di squadra dopo pochi chilometri.

Con Russell leader che si dimostra essere la prima monoposto a dare segni di cedimento, e McLaren, in ottima forma per tutto il weekend, ma che sembra essere in difficoltà sul passo gara, iniziano a susseguirsi i primi pit stop. I primi a rientrare in corsia box intorno al decimo giro sono Zhou, Tsunoda e Magnussen (penalizzato di 5 secondi per falsa partenza), mentre i top team pianificano la propria prima sosta dal quindicesimo giro. A prime soste completate è Verstappen a guidare il gruppo con un ampio distacco (5 secondi) su Russell alle sue spalle. Purtroppo l’audace inglese, autore dell’impresa allo spegnimento dei semafori, è rimasto penalizzato da un pit stop troppo lento, che ha persino rischiato di vederlo sorpassato dalla Ferrari di Sainz. Hamilton, Sainz, Norris, Gasly e Leclerc seguono il trenino, per un totale di venti secondi.

Formula 1: il tour del force europeo dall’Austria all’Inghilterra

Il secondo “ballo” dei pit stop viene aperto da Russell intorno al trentaseiesimo passaggio: Red Bull, in testa dopo aver tirato in lungo il più possibile, perde rapidamente terreno sulla McLaren di Norris, in seconda posizione, ed è costretta a rientrare ai box (seppur con quasi dieci giri di ritardo sugli altri). Dopo la seconda serie di soste tuttavia il panorama non è granché mutato, con Verstappen al comando, Norris all’inseguimento, poi Mercedes e Ferrari. Grazie ad una scelta di gomme più performanti sul breve tempo, rispetto a quelle più durature del compagno di squadra, Hamilton riesce comunque a strappare il podio a Russell, mentre alla testa della gara Verstappen viene informato dello sforzo di Norris per recuperarlo ed intimato a spingere al limite.

Niente da fare per l’inglese di McLaren e poleman di giornata tuttavia. Nonostante lo sforzo, i giri veloci conquistati ed i quasi tre secondi recuperati, Max Verstappen, allo sventolare della bandiera a scacchi ha la meglio su Norris. Terzo Hamilton.

Con il Gran premio di Spagna di questo weekend, la Formula 1 inaugura un tour de force in giro per l’Europa che si concluderà dopo il Gran premio d’Inghilterra del prossimo 7 luglio: settimana prossima, infatti il circus approderà al RedBull Ring di Spielberg per il Gran premio dell’Austria.