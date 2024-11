Formula 1: Gp di Las Vegas, Russell in pole seguito da Sainz

George Russell conquista la pole position al Gran premio di Las Vegas dimostrando ancora una volta la potenza di Mercedes sul tracciato cittadino americano. Dopo una prima giornata di prove dominata da Lewis Hamilton, il campione britannico chiude tuttavia in decima posizione (a quasi 16 secondi dal tempo del compagno di squadra) a causa di due gravi errori nel Q3. Sarà la Ferrari di Carlos Sainz a scattare dalla seconda piazza della griglia di partenza, seguita dall’Alpine di uno straordinario Pierre Gasly e dall’altra Ferrari di Charles Leclerc. I due contendenti per il titolo mondiale attenderanno lo spegnersi dei semafori l’uno accanto all’altro in terza fila, con Max Verstappen quinto e Lando Norris in sesta posizione.

Formula 1: Gp di Las Vegas, Hamilton ci crede in Q1

Dopo un’ultima sessione di prove libere andata in scena nella notte italiana, che non ha fatto altro che riconfermare la supremazia della Mercedes sul tracciato, il semaforo verde che dà il via al primo turno di qualifiche scatta alle 22 di venerdì locali (7 della mattina italiana). I primi a lanciarsi in pista sono Alexander Albon, e le due Alpine dalla livrea rosa di Ocon e Gasly. Nel corso del primo tentativo la McLaren sembra superare le prestazioni della Mercedes, ma è George Russell a siglare il miglior crono allo scadere del tempo. Il #63 di Mercedes si piazza in prima posizione con un 1:33.186, mentre il compagno di squadra Hamilton è secondo a 39 millesimi di distacco. Verstappen e Leclerc e Oscar Piastri completano la top 5.

Formula 1: Gp di Las Vegas, il Q2 e i primi eliminati

Il Q2 prende il via senza la Red Bull di Sergio Perez, le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, la Williams di Alex Albon e la Sauber di Bottas, eliminate del turno precedente. Sorprendentemente tra le fila dei “salvati” c’è invece l’altra Williams di Franco Colapinto, nono nel primo turno di qualifica. La gioia per la qualificazione, tuttavia, durerà poco all’interno del box di Grove, poiché per mettersi in salvo dalla zona eliminazione allo sventolare della bandiera a scacchi, l’argentino spingerà troppo commettendo un grave errore andando a muro e distruggendo (nuovamente) la vettura.

Formula 1: Gp di Las Vegas, il gran finale di Russell

La sessione, di fatto terminata, non viene sospesa, ma l’inizio di un Q3 senza più Ocon, Magnussen, Zhou, Lawson, e ovviamente Colapinto, verrà ritardato.

Il semaforo verde verrà dato nove minuti dopo le 8 italiane e la caccia alla pole position per il Gran premio di Las Vegas prende il via. Hamilton commette un errore ed è costretto ad abolire il proprio primo giro lanciato, mentre Russell è di nuovo in testa (ma sembrerebbe aver baciato il muro). Ferrari, per evitare possibili neutralizzazioni esce dai box per il secondo tentativo: Sainz, infatti, fa segnare la pole position provvisoria, ma viene scalzato sulla bandiera a scacchi da un fenomenale Russell di nuovo stratega di sé stesso.