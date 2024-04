F1,Gp del Giappone: Verstappen conquista la pole seguito a ruota da Perez, bene Sainz, male Leclerc

È di nuovo doppietta Red Bull sul circuito di Suzuka: dopo un weekend fino ad ora dominato dalle due monoposto nate dal genio di Adrian Newey, Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio del Giappone agli albori mattutini (italiani) di sabato 6 aprile. A completare la prima fila, in seconda posizione, con un distacco di soli 66 millesimi si qualifica il compagno di squadra Sergio Perez, mentre Lando Norris e Carlos Sainz seguono in terza e quarta posizione. Weekend da incubo per le Ferrari: soprattutto la monoposto numero 16 di Charles Leclerc, che passa per un soffio il taglio al Q3, chiudendo in ottava posizione (davanti a George Russell e all’eroe nazionale Yuki Tsunoda)

F1,Gp del Giappone: nel Q1 fuori Stroll, Gasly, Magnussen e altri

Qualificazioni ufficiali Gp del Giappone – Grafica Sara Colombo

Dopo un’ultima sessione di prove libere, andata in scena alle 4.30 italiane (molto negativa per la Casa di Maranello), i pronostici vedono Red Bull come favorita delle qualifiche: molto veloce sul giro secco, la RB20 lascia qualche dubbio sulla simulazione del passo gara, ma resta irraggiungibile da Ferrari. Con lo scoccare delle 15 ora locale e l’accensione del semaforo verde in fondo alla pit-lane, il primo a scendere in pista nel paese del sol levante, è il pilota Haas Kevin Magnussen, ma la situazione si rivela non essere diversa da quanto riscontrato nella terza sessione di libere andata in scena poche ore prima: con il primo tentativo le due Red Bull sono davanti e, mentre Sainz è quinto, Leclerc milita in fondo alla zona nobile della classifica. Decimo a due minuti dalla bandiera a scacchi, il monegasco sceglie di sacrificare un nuovo treno di gomme soft, non tanto per mettersi in salvo quanto per trovare fiducia in una vettura che lo ha lasciato con l’amaro in bocca sin dall’inizio del weekend. Con Leclerc e Sainz rispettivamente in quarta e sesta posizione il Q1 elimina la Aston Martin di Lance Stroll (con la monoposto del compagno di squadra Alonso in seconda posizione), l’Alpine di Gasly, la Haas di Magnussen, la Williams (rattoppata) di Sargeant e la Kick Sauber di Zhou. Sargeant infatti corre nel weekend giapponese a bordo di un prodigio ingegneristico: lo chassis del compagno Alex Albon riparato prima dopo l’incidente australiano dell’anglo-tailandese, poi dopo l’incidente dell’americano nelle prime libere.

F1,Gp del Giappone: nel Q2 Leclerc si “salva”

Le due Red Bull sono le prime a scendere in pista per il secondo turno di qualifiche: a conclusione del primo tentativo sono ancora entrambe in testa, con Verstappen in prima posizione, seguito a ruota dal compagno di squadra. Sainz è quinto, mentre Leclerc, in settima posizione decide di restare ai box e non provare a migliorarsi, rischiando l’eliminazione. Il monegasco infatti ha “finito le gomme”: essendo sceso in pista per un tentativo in più nel Q1, utilizzando un nuovo treno di gomme resterebbe senza pneumatici nuovi per il Q3. Il passaggio all’ultimo turno di qualifiche del pilota Ferrari vacilla sino all’ultimo secondo, quando i due piloti Racing Bulls giungendo sul traguardo decidono la zona eliminazione: Leclerc è salvo in nona posizione, mentre Tsunoda elimina Ricciardo per 55 millesimi. Con l’australiano non vengono ammessi all’ultima sessione di qualifiche anche Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Alexander Albon ed Esteban Ocon.

F1,Gp del Giappone: Verstappen conquista la quarta pole in quattro gare

Il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton inaugura l’ultimo turno di qualifiche. Dietro di lui scendono in pista il compagno di squadra George Russell e le due Red Bull. Leclerc invece resta ai box: attende che tutti i piloti facciano il proprio tentativo per correre in solitaria ed evitare eventuali bandiere.Con Verstappen in prima posizione, seguito da Norris, Perez, Sainz, Piastri, Hamilton, Alonso, Russell e Tsunoda, Leclerc, strappando il miglior tempo nel settore centrale riesce a posizionare la propria Ferrari in settima posizione prima di rientrare ai box. Allibito dalla propria prestazione deludente dovrà tuttavia attendere la conclusione del secondo tentativo dei suoi colleghi. Le due Red Bull riescono entrambe a migliorare la propria prestazione con Verstappen che conferma la prima posizione e Perez che si porta alle sue spalle, mentre a scalare la classifica resta invariata. L’olandese tre volte Campione del Mondo conquista dunque la quarta pole position in quattro gare, nonché la terza consecutiva al Gran Premio del Giappone.