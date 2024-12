F1, Gp Abu Dhabi: l’ultima pole a Norris, prima fila McLaren. Sainz terzo, Leclerc sfortunato

Lando Norris conquista l’ultima pole position della stagione 2024 di Formula 1. Con un 1:22.595, tempo di due decimi più veloce del compagno di squadra Oscar Piastri, il britannico di McLaren ipoteca la posizione del palo in una doppietta che avvicina sempre di più il team di Woking alla conquista del titolo costruttori in palio nel weekend. Baciata dalla sfortuna Ferrari, l’altra scuderia contendente al mondiale in ritardo di 21 punti su McLaren, che partirà dalla seconda fila con Carlos Sainz in terza posizione e ultima con Charles Leclerc. Il monegasco infatti, dopo l’intossicazione alimentare di giovedì, le dieci posizioni di penalità di venerdì per la sostituzione della batteria, è costretto a far fronte alla cancellazione del suo miglior tempo dal Q2 per aver superato i limiti della pista.

F1, Gp Abu Dhabi: semaforo verde del Q1

All’accensione del semaforo verde che decreta il via delle ultime prove di qualificazione della stagione le prime monoposto a scendere in pista sono le due Aston Martin. Lance Stroll, primo a lanciarsi porta a termine il suo crono a quasi un secondo dai migliori tempi fatti registrare nelle sessioni di libere, mentre il pilota Red Bull, Sergio Perez lo supera per vedersi poi cancellare il tempo per un track limit in curva 1. Mentre il messicano, il cui contratto sembra ancora essere in bilico per il prossimo anno, fatto oscillare dalle indiscrezioni che vorrebbero sempre di più Liam Lawson al fianco di Verstappen, è intento nella preparazione del suo secondo tentativo, il tempo gli viene ripristinato mandandolo su tutte le furie per aver sprecato un set di gomme. Con McLaren che dovrà iniziare la sua scalata verso la conquista del titolo mondiale dalla quarta e quinta posizione, il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton chiude la sua ultima qualifica con Mercedes diciottesimo: escluso dal Q2 per un’imprevedibile sfortuna. Dopo aver conquistato ad Abu Dhabi 5 (delle 78) pole position, il britannico aggancia un paletto divelto da Kevin Magnussen nel tentativo di togliersi dalla traiettoria del campione per lasciarlo passare.

F1, Gp Abu Dhabi: Q2

Oltre al sette volte campione del mondo, gli eliminati del Q1 che non scendono in pista per il secondo turno di qualificazione sono Fernando Alonso, Alexander Albon, Guanyu Zhou, Franco Colapinto e l’esordiente Jack Doohan, nella seconda qualifica più serrata di sempre. Tra la prima e l’ultima posizione di Leclerc e l’ultima del rookie di Alpine, infatti, il gap è di solo 8. Dopo la fretta dell’essere il primo a scendere in pista per il dare inizio al Q2, Max Verstappen è anche il primo a terminarlo: sentendosi al sicuro, il neo riconfermato campione del mondo rientra ai box a quattro minuti dalla fine, scendendo dalla macchina e togliendosi il casco. Nel frattempo in pista le emozioni continuano con l’imprevista eliminazione di Leclerc per essere uscito dalla pista nello stesso identico punto di Perez.

Sainz chiude il Q2 davanti a Verstappen di soli tredici millesimi, mentre in terza posizione c’è Nico Hulkenberg. Tsunoda, Lawson, Stroll, Leclerc e Magnussen invece non prendono il via per il Q3 che decreterà la prima fila McLaren, davanti a Sainz, Hulkenberg e Verstappen. In top 10 anche Valterri Bottas (probabilmente all’ultima partecipazione nelle corse) e Sergio Perez.

F1, Gp Abu Dhabi: gara domenica alle 14, nella sera degli Emirati Arabi Uniti

I semafori dell’ultimo Gran Premio della stagione di Formula 1 2024 si spegneranno domenica 8 dicembre alle 14 ora italiana, sotto il cielo stellato di Abu Dhabi.