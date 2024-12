F1, Gp Abu Dhabi: duello Mc Laren-Ferrari nelle libere, Leclerc penalizzato. L’ultimo ballo è per i debuttanti

La battaglia per la conquista del mondiale costruttori di Formula 1 giunge all’epilogo, ma il sogno di Ferrari sembra essere sempre più impossibile. A causa delle dieci posizioni di penalità ricevute da Charles Leclerc per aver sostituito il pacco batteria della sua monoposto, e delle prestazioni insuperabili delle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, più veloci nel corso delle prove libere del venerdì, i 21 punti che distanziano la Rossa dalla leader del campionato (McLaren) sembrano diventare un ostacolo sempre più insormontabile.

F1, Gp Abu Dhabi: tutte le notizie fuori dalla pista, tra parentele e rivalità

Con la tappa di Abu Dhabi il calendario 2024 di Formula 1 giunge al termine e, come tutti i finali di stagione che si rispettino, anche il business della massima categoria di corse automobilistiche ha creato il proprio cliffhanger al di fuori della pista fatto di gossip, tensioni, addii e aspettative. La notizia, anche interessante dal punto di vista sportivo, di vedere due fratelli per la prima volta in pista al volante di una Formula 1 dello stesso team nel corso della prima sessione di prove libere, Charles e Arthur Leclerc su Ferrari, è stata infatti rapidamente sovrascritta dal ricordo della rivalità tra il neo riconfermato campione del mondo Max Verstappen e il pilota Mercedes George Russell, scoppiata davanti agli steward dopo le qualifiche del Qatar e riaccesa alla “cena di classe” organizzata, come ormai da tradizione, dal quasi pilota Ferrari Lewis Hamilton.

F1, Gp Abu Dhabi: baby Verstappen-Piquet in arrivo

Verstappen, a poche ore dalla prima sessione in pista ha poi aggiunto un nuovo carico: la notizia dell’attesa di un figlio insieme alla compagna Kelly Piquet (figlia del campione del mondo Nelson Piquet, ed ex compagna del pilota russo Daniil Kvyat).

F1, Gp Abu Dhabi: la prima sessione di libere

All’accensione del semaforo verde per l’ultima prima sessione di libere, oltre al piccolo di casa Leclerc i debuttanti in pista sono stati ben 6: Jack Doohan che terminerà la stagione con Alpine al posto di Esteban Ocon, Luke Browing sulla Williams del titolare Alex Albon, Isack Hadjar sulla RedBull del campione del mondo, Felipe Drugovich esordiente ormai veterano di Aston Martin, Rio Hirakawa al fianco di Lando Norris sulla McLaren e Ayumu Iwasa sulla Racing Bulls di Tsunoda.

Nel corso dell’ora di prova a disposizione (ben iniziata dal testacoda di Hadjar), Leclerc (Charles) manifesta da subito problemi alla monoposto che si traducono nell’immediata sostituzione della batteria. Dopo lo spiacevole episodio che costerà al monegasco dieci posizioni sulla griglia di domenica, Leclerc risale la classifica con la propria simulazione da qualifica, piazzandosi per due decimi davanti a Norris, mentre le Mercedes di Hamilton e Russell sono terza e quarta.

F1, Gp Abu Dhabi: la seconda sessione di libere

Nella seconda sessione di libere sono invece Norris e Piastri a comandare dall’inizio alla fine, con 1:23.517 e 1:23.751, con la prima delle due Ferrari, quella di Carlos Sainz, in quarta posizione alle spalle di un incredibile Nico Hulkenberg. Leclerc è sesto a ottanta millesimi da Hamilton, mentre le due Williams di Albon e Colapinto che vanno ad aumentare le fila di chi dovrà scontare penalità in griglia per aver sostituito il cambio. Verstappen, dall’alto del suo quarto titolo mondiale si lamenta del sovrasterzo, concludendo la sua prova in diciassettesima posizione.