Eccellenza: Vis Nova Giussano vittoria preziosa, Leon Vimercate in rimonta

Turno di campionato favorevole solo alle squadre brianzole di Eccellenza inserite nel Girone B: la Leon Vimercate infatti batte l’ostico Calolziocorte, la Vis Nova raccoglie un’importantissima vittoria sul campo dell’Arcellasco. Per contro, desta scalpore il tonfo del Muggiò che ha perso sabato contro la Soresinese dopo aver salutato anche il team manager Roberto Venturini.

Annotazioni importanti arrivano nel Girone A da parte del Meda che strappa un punto sul difficile campo del Casteggio, mentre il Base 96 Seveso pareggia (1-1) con il Fbc Saronno. Nell’anticipo l’Ardor Lazzate perde una pirotecnica sfida (3-4) con il Magenta. Qui ha destato scalpore la bomba carta esplosa la scorsa settimana nell’intervallo della sfida tra Magenta e Pavia allo stadio comunale Commendator Francesco Plodari che ha demolito una parte del muro esterno dell’impianto.

Eccellenza, girone A: Meda 1913

Un punto di vita e di rabbia per il Meda 1913 che al Comunale di Casteggio conquista un pareggio estremamente prezioso.

“È il secondo che raccogliamo in questo campionato – commenta il presidente Gigi Cairoli – Torniamo dalla difficile trasferta di Casteggio con un pareggio che in pratica è un mix tra rabbia e un segnale importante che siamo più vivi che mai. Non solo per il punto, ma anche per l’ottimo primo tempo giocato dai miei ragazzi, dove è mancato soltanto il gol. Poi nella ripresa l’uno-due di Migliavacca poteva tagliare le gambe a chiunque. Ma non a un Meda pieno di voglia, che con due colpi di testa di Omar Laribi, al 76’ e all’81’, su azioni da corner raddrizza nuovamente l’incontro. Nel finale anche due chance per vincerla, ma gli episodi non ci sorridono. Ora vogliamo dar seguito a questo risultato”.

Eccellenza, girone A: Base 96

In un match combattuto il Base 96 Seveso pareggia 1-1 con il FBC Saronno. Tutte le emozioni nel finale: all’86’ gli ospiti passano con Baldan che stoppa e calcia e, complice un intervento non perfetto di Porro, insacca. Al 91′, il Base Seveso pareggia i conti: da corner stacca Cappanera che raccoglie il cross di Gomez.

Eccellenza, girone A: Ardor Lazzate

Allo stadio di via Laratta a Lazzate la partita tra l’Ardor e il Magenta termina con un clamoroso risultato di 3-4, sul quale ha inciso la prodezza finale di Jordan Pedrocchi. L’attaccante cresciuto nelle giovanili del Milan, a cinque minuti dal fischio finale, su calcio piazzato con un tiro a effetto, segna una doppietta e mette la firma sul punteggio stabilito dalle reti degli ospiti Papasodaro (17’), Pedrocchi (20’), Grillo (43’) e da quelle di Schieppati (22’), Grillo (43’), Benedetti (55’) e Fogal (84’). Poi il finale concitato con la doppia espulsione dalla panchina lazzatese di Deodato e di mister Fedele.

Eccellenza, girone A: la classifica

Classifica. Calvairate 23 punti; Oltrepò 20; Casteggio 19; Pavia 17; Base 96 Seveso, Magenta, Solbiatese 15; Caronnese, Castanese 14; Sestese 12; Ardor Lazzate, FBC Saronno 11; Verbano, FC Milanese 9; Accademia Pavese 7; Vergiatese 5; Accademia Vittuone 4; Meda 2 punti.

Eccellenza, girone B: Muggiò

Nel girone B tonfo del Muggiò che ha perso 0-1 sabato sera contro la Soresinese: la squadra di mister Mizzotti ha fatto leva sul calcio di rigore trasformato a inizio partita da Comotti per infliggere al Muggiò la seconda sconfitta di fila.

Eccellenza, girone B: Leon Vimercate

Domenica positiva, invece, per la Leon che batte 3-5 l’ostico Calolziocorte, con una clamorosa rimonta. Sotto di tre reti, l’undici di Joelson dà segni di ritrovata vitalità solo verso la fine del primo tempo e accorcia le distanze con De Angeli. Nella ripresa a pareggiare i conti ci pensa Bonseri, quindi Comelli dopo un’ora di gioco ristabilisce la parità e nel finale è Federico Pelle a mettere a segno le altre due della vittoria.

Eccellenza, girone B: Vis Nova Giussano

Il Vis Nova Giussano conquista a Erba il terzo successo stagionale ed esce dalla zona play out. A indirizzare nella giusta direzione il match è il giovane Trezza (classe 2003) che al primo minuto di gioco riceve il pallone al limite dell’area lo calcia verso la porta di Gerosa che lo respinge ma il più lesto di tutti è ancora lo stesso attaccante giussanese che lo ribatte in porta. Il Vis Nova, nel finale con Baggetta, stampa il sigillo definitivo sulla vittoria.

Eccellenza, girone B: classifica

Classifica. Mapello, Nuova Sondrio 20 punti; Alta Brianza Tavernerio 18; Trevigliese 16; Muggiò, Leon 15; Cisanese, Offanenghese 14; Soresinese 11; Vis Nova Giussano, San Pellegrino, Castelleone 10; Soncinese 9; Arcellasco Città di Erba, Calolziocorte 8; Lemine Almenno, Tribiano, Brianza Olginatese 7 punti.

Eccellenza: mercoledì 1 il prossimo turno

Prossimo turno di campionato mercoledì 1 Novembre. Girone A ore 14.30: Base 96 Seveso – Ardor Lazzate; ore 15: Meda – Castanese. Girone B ore 14.30: Tribiano – Leon; Vis Nova – Soncinese; ore 15.30: Nuova Sondrio – Muggiò.