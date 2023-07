Eccellenza: Vis Nova Giussano, al via la stagione della linea green

Giocatori, staff tecnico e buona parte dei dirigenti della società Vis Nova Calcio si sono incontrati mercoledì pomeriggio a Giussano nel Centro Sportivo Stefano Borgonovo per fare il punto della situazione e gettare le basi del prossimo campionato di Eccellenza.

Eccellenza: Vis Nova Giussano, il responsabile tecnico Barollo alla presentazione al centro sportivo Borgonovo

“Cari giocatori della vecchia guardia e nuovi arrivati, da parte mia e di tutto il direttivo vi do il benvenuto e vi ringrazio per la vostra scelta; questa è la vostra casa e noi la vostra famiglia”. Così Marco Barollo, responsabile tecnico della società, dopo aver presentato i nuovi arrivati, ha messo l’accento sui princìpi e i valori della società fondata nel lontano 1920.

“In tutte le famiglie ci sono delle regole e voi sarete chiamati a rispettarle: sono l’impegno, il rispetto tra voi e gli avversari, la sincerità. Qualsiasi problematica va risolta nel nostro interno non vogliamo giocatori imbronciati. Abbiamo fatto la storia e scritto alcune belle pagine della Vis Nova a iniziare dal 2015 quando si è insediata una nuova dirigenza. Ora abbiamo davanti una nuova avventura e il nostro obiettivo è di affrontare al meglio il campionato Eccellenza con una compagine la cui età media è di 23 anni”, ha detto.

Eccellenza: Vis Nova Giussano, parola d’ordine “fare gruppo”

Il presidente Emiliano Sironi ha chiesto ai giocatori di “fare gruppo”, mentre l’allenatore Marco Bertoni ha aggiunto di essere onorato “per lavorare con giovani dotati sul piano tecnico inseriti nella rosa della prima squadra composta da 26 unità, tra cui il sempre-verde attaccante Adriano Marzeglia”.

Eccellenza: Vis Nova Giussano, i Giovani e la critica alla Riforma dello Sport

Sull’argomento “Giovani” e sulle gestione di tutte le squadre inserite nell’organico 2023/24 e sulla Riforma dello Sport sono intervenuti anche il direttore sportivo Sergio Gerosa (di nuovo a Giussano dopo essere stato, a fine anni Novanta, il capitano della squadra) con lo scopo di porre al servizio di tutti le esperienze acquisite sui campi di calcio e ancora Barollo che si è soffermato sui provvedimenti attuati con la Riforma dello Sport entrata in vigore l’1 luglio per disciplinare le attività di atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi: “provvedimenti adottati da persone che non conoscono i meccanismi delle società che operano nel settore del calcio dilettantistico che subiranno pesanti contraccolpi nella gestione”.