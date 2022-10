Diavoli Rosa Brugherio, una serata di gala per la nuova stagione di volley

Una serata di gala in stile Diavoli Rosa. A Brugherio la aspettavano da quasi tre anni tutti i componenti dello staff tecnico e dirigenziale, i giocatori e tifosi, che se la sono meritata e goduta. Dopo gli anni segnati dalla pandemia che tenuto nel cassetto dei progetti futuri iniziative come queste, è arrivato finalmente per una società che fa un lavoro straordinario con i giovani e che senza tema di smentita può essere definita la migliore compagine a livello giovanile in Italia, il momento di celebrare i successi degli ultimi anni, e perché no, anche di celebrarsi un pochino.

Diavoli Rosa Brugherio: Danilo Durand

Il piccolo show è andato in scena al PalaKennedy di Brugherio, davanti a circa 400 persone. Il ghiaccio l’ha rotto, e non poteva essere altrimenti, quello che prima di tutto è il papà dei Diavoli Rosa, poi direttore tecnico e infine head coach: Danilo Durand.

“Rieccoci – ha esordito – finalmente di nuovo tutti insieme dopo due anni di complicazioni, che ci hanno tenuti lontani dall’affetto del nostro pubblico. Ci siete mancati. Abbiamo voluto questa festa non solo per presentare la stagione che sta per iniziare, ma anche per rivivere i tantissimi successi di questi ultimi due anni e per ringraziare tutte le persone che ci hanno dato una mano. Se oggi i Diavoli Rosa sono una delle più grandi società giovanili d’Italia è perchè abbiamo avuto tante persone come voi che ci hanno accompagnato nel nostro percorso”.

Diavoli Rosa Brugherio – foto Francesca Piantoni/Diavoli Rosa Diavoli Rosa Brugherio – foto Francesca Piantoni/Diavoli Rosa

Diavoli Rosa Brugherio: il nuovo roster della Gamma Chimica

Quindi è stato il momento di aprire il sipario sul roster della Gamma Chimica, la squadra che parteciperà al campionato di Serie A3 2022/23. Moltissime le novità rispetto alla stagione passata: dai ritorni di Jacopo Biffi e Frattini, alle new entry assolute Pardo e Montermini, agli innesti dalla squadra under 17 e Serie C di Barotto, Caripita, Marini e Selleri, oltre che di Ichino e Consonni, fino alle conferme di Innocenzi e Chiloiro. E potrebbe non essere tutto: soffia un vento proveniente dall’Olanda che potrebbe portare un nuovo elemento in rosa. Il capitano Massimo Piazza è invece passato dal campo alla panchina, così da quest’anno a guidare i Diavoli sul campo sarà Innocenzi, che raccoglie il testimone con queste parole: “Se qualche anno fa mi avessero detto che sarei stato il capitano della prima squadra nella società in cui sono cresciuto non ci avrei minimamente creduto. È un ruolo fondamentale, per questo sono molto onorato che i Diavoli mi abbiano scelto”.

Diavoli Rosa Brugherio: il “Diavolo d’Oro” a Massimo Piazza

Piazza è stato premiato poi da Danilo Durand col “Diavolo D’oro” riconoscimento attribuito all’elemento che più si è distinto nel recente passato nella formazione brianzola. Poi via via sono state presentate tutte le squadre giovanili sia maschili che femminili, settore quest’ultimo nato da pochi anni all’interno degli organigrammi rosanero ma in forte crescita. Nessuno è stato lasciato indietro, tutti fino al più giovane dei tesserati hanno avuto la loro passerella. Sono state inoltre celebrate le squadre under 17, under 19 e under 20 delle stagioni 2020/21 e 2021/22 che hanno mietuto successi a ripetizione a livello nazionale e internazionale.

Diavoli Rosa Brugherio: domenica in casa con Savigliano

Da domenica, però con la prima di campionato della Gamma Chimica in casa, contro Savigliano, la parola passa al campo e l’unica cosa che conterà sarà il presente.