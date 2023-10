Cross: ufficializzato il calendario, che fa tappa a Seregno

Il Comitato organizzatore del circuito ha reso noto il calendario delle gare valide per la edizione numero 37 del Campionato Brianzolo aperto agli appassionati di cross purché in regola con il tesseramento Fidal 2024. La prima novità, in assoluto, riguarda l’inserimento di una tappa in Seregno prevista per il giorno 13 gennaio 2024 che sarà organizzata in località Porada dal Gs.Avis Seregno (info del referente Matteo Alberti: telefono 338-4845088).

Cross: ufficializzato il calendario e le altre tappe

Come per le precedenti edizioni il Campionato come da consuetudine riservato agli atleti delle categorie a iniziare dagli juniores sino a tutte le categorie degli uomini e donne sino agli anni settanta e oltre, prevede altre quattro gare: la seconda, , si svolgerà ad Oggiono sabato 20 gennaio 2024 (org.Avis Oggiono – info telefono 340-7189650 Valtorta V. – Campo gara Centro Sportivo, Via Bachelet). A seguire le altre tre prove programmate nel mese di febbraio: il primo sabato del mese in Agrate Brianza (org. Asd Gamber de Cuncuress – tel.331-5769008 Claudio Stucchi; Parco Aldo Moro, via Cantin); sabato 10 febbraio la quarta prova del circuito 2024 è in calendario nel Parco di Monza Cascina San Fedele, entrata Porta Monza) organizzata dal Gp.Villasantese (tel.347-4282422 Elio Riboldi); quindi sabato 24 il gran finale a Carate Brianza nel Parco di Viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (org.Marciacaratesi, tel. 348-7398148 Carlo Bonini) dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio dalla Fidal Regionale Lombardia. Premiazioni finali dei primi cinque di ogni categoria Fidal a Carate B.za venerdì 8 marzo 2024 nella tensostruttura all’interno della Residenza “Il Parco”. Premi anche per le società: Trofeo Maxi Sport alla società prima classificata del Settore Senior Master; Trofeo Incartare

società seconda classificata del Settore Senior Master. Per la classifica finale del Campionato Brianzolo ogni concorrente dovrà partecipare ad almeno 4 prove (in caso di partecipazione a tutte le 5 prove verrà scartato il risultato peggiore). Con la partecipazione a tutte le cinque prove è previsto un bonus di 2 punti validi per la classifica finale individuale. Per la classifica finale di società, valida per il titolo si società Campione Brianzolo, verranno conteggiati i punti acquisiti da ogni singolo atleta componente la società ad ogni singola prova.

Cross: ufficializzato il calendario e l’edizione 2023

L’edizione 2023 del Campionato è stato vinta dal Gs.Avis Seregno guidato dal presidente Gianmario Longoni presentatosi al via delle cinque prove con 207 podisti che hanno raccolto 7652 punti utili per conquistare il trofeo Maxi Sport ed anche per ribadire che tutti i traguardi si raggiungono “con le gambe, il cuore, con la voglia di divertirsi e di fare gruppo”. Nella classifica finale del circuito 2023 il Gs.Avis Seregno ha preceduto nell’ordine Marciacaratesi p.ti 4811; Virtus Groane p.ti 4761; Gruppo Ethos Running Team – Vimercate p.ti 4531; Runners Desio p.ti 3865; Pol.Team Brianza Lissone p.ti 1600; I Gamber de Cuncuress p.ti 1570.