Cross per Tutti, pronto il calendario 2023: sei tappe con chiusura a Brugherio

Le società che organizzano il circuito di corse campestri denominato Cross per Tutti ha presentato il calendario dell’edizione 2023. Poche novità nelle sei tappe che animeranno la 12ma edizione: inizio a Canegrate e chiusura a Brugherio nel parco Increa su un percorso tecnico che costeggia il laghetto. Questa area verde è situata nella parte sud-orientale del comune all’interno della ex cava Increa, della quale prende il nome e che fa parte del Parco Est delle Cave, al confine con il comune di Cernusco sul Naviglio.

La vera novità della manifestazione sarà invece il ritorno alla normalità dopo tre difficili edizioni limitate dall’emergenza Covid. Interrotta quella del 2020, ridotta a una sola gara l’edizione del decennale nel 2021, frenata da quarantene e vigilanze attive quella di quest’anno. Con il ritorno alla vita normale post Covid, anche questa iniziativa potrà ridiventare punto di riferimento per molti appassionati di corse campestri.

Cross per Tutti 2023: tutte le gare

Il calendario 2023 è il seguente: 22 gennaio Canegrate, 29 gennaio Cesano Maderno, 5 febbraio Lissone, 19 febbraio Cinisello Balsamo, 26 febbraio Paderno Dugnano, 5 marzo Brugherio.

Nel calendario delle gare lampeggia quella di fine gennaio affidata all’organizzazione dell’Atletica Cesano Maderno (società oggi guidata da Luca Caffù successore di Vittorio Maggioni ed Ercole Cesana) che di recente ha festeggiato il mezzo secolo di attività in una manifestazione alla quale erano presenti ex atleti, collaboratori e amministratori per ripercorrere mezzo secolo di sport e per ripartire con nuove idee e slancio.

Questa società annovera nel suo albo d’oro campioni come Vittorio Maggioni (8 titoli italiani tra siepi e 1500), Luigi Pelliccioli, due vittorie alla Cinque Mulini, il mezzofondista azzurro (e oggi allenatore) Eugenio Ferrara, l’olimpionico Beniamino Poserina (decathlon) e Bruno Poserina, per decenni colonna della società, azzurro e nel 1967 campione italiano di decathlon.

Per quanto riguarda le graduatorie del Circuito Cross per tutti a quella per le società del settore Assoluto (che comprende atleti categorie senior, promesse, junior, allevi) sarà riservata un’attenzione speciale.