Cross per Tutti 2025: le premiazioni a Cesano Maderno, tutti i vincitori

La 14° edizione del Cross per Tutti si è conclusa con la premiazione finale di atleti e società nel Teatro Excelsior di Cesano Maderno presente come ospite Matteo Sioli, giovanissimo saltatore in alto di Paderno Dugnano che, in poche settimane, ha conquistato il Campionato italiano indoor e la medaglia di bronzo ai Campionati europei indoor.

Cross per Tutti 2025: le classifiche individuali assolute

Conferme e sorprese nelle classifiche individuali, stilate al meglio dei cinque risultati, tra i seniores in campo maschile ha vinto il titolo il triatleta azzurro Thomas Previtali (Atletica Vedano), 25 anni, e in quello femminile Alessandra Renda (San Vittore Olona), 24 anni.

Nelle altre categorie assolute, tra le Promesse si sono confermati campioni under 23 Luca Andreis (Euroatletica 2002) e Laura Ceddia (Atl. Vedano); negli juniores due atleti del Team Brianza Lissone: Giacomo Giorgini e Giulia Bergamin; inoltre negli allievi hanno dominato due atleti dell’Euroatletica 2002: Federico Caimi e Carola Fancellu.

Atletica Previtali Thomas Atl.Vedano 2025 – Foto Mandelli/Fidal

Cross per Tutti 2025: le classifiche giovanili

Nelle categorie giovanili, Riccardo Braida (Centro Schuster) e Adele Bella (Athletic Club Villasanta) hanno vinto tra i Cadetti/e. Per la categoria Ragazzi/e, divisa per anno di nascita, Alessandro Stirrup (Atl.Meneghina) ed Emma Ciortan (GSA Brugherio) tra i 2012; Mario Bizzarri (Centro Schuster) e Beatrice Proserpio (Atl.Vis Nova Giussano) tra i 2013.

Cross per tutti 2025 Lissone Partenza gara maschile – Foto Roberto Mandelli/Fidal

Cross per Tutti 2025: nelle classifiche a squadre dominio dell’Euroatletica 2002

Nelle classifiche a squadre, dominio assoluto dell’Euroatletica 2002 di Paderno Dugnano: la società del presidente Felice Delaini si è imposta nelle tre classifiche, evento mai accaduto nelle 13 edizioni precedenti.

Nella sfida degli Assoluti (93 società) l’Euroatletica si è imposta, per la terza volta, con 2536 punti seguita da CUS P.Patria Milano (1819), Pro Sesto Atletica Cernusco (1697), Team-A Lombardia (1239) e PBM Bovisio Masciago (848).

La vittoria nella classifica Giovanile (86 società) è stata molto più incerta per l’Euroatletica. Alla fine il è arrivato con 29803 punti, davanti all’Athletic Club Villasanta con 29068. Terzo posto per l’Atletica Punto It (28356), poi ci sono Atl.Vis Nova Giussano (27202), Aspes (24735), 5 Cerchi Seregno (23359), PBM Bovisio Masciago (22115), Atl.Cesano Maderno (20841), Atl.Concorezzo (18996).

La classifica Master (129 società) era invece poco più che una formalità. Fin dalla prima gara la formazione dell’Euroatletica aveva dimostrato di poter ambire al 12° successo. Così è stato, con un perentorio punteggio finale di 2829 punti, più del doppio della seconda classificata, l’Atl.Lambro Milano (1200): terzo posto per la PBM Bovisio Masciago (979).