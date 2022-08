Coppa Italia di serie D, nel turno preliminare il Seregno affronterà la Castanese

In attesa della comunicazione della composizione dei gironi del campionato di serie D, la Lega nazionale dilettanti ha pubblicato venerdì 12 agosto l’articolazione del tabellone della Coppa Italia. Al turno preliminare, previsto domenica 21 agosto, con fischio d’inizio alle 16, parteciperanno le trentasei società neopromosse dall’Eccellenza, le sette società retrocesse dalla serie C, le quindici società vincitrici dei playout nella passata stagione agonistica e quelle che hanno ottenuto la salvezza grazie ad un distacco superiore agli otto punti sulla squadra che avrebbero dovuto affrontare negli spareggi, nonché le società classificatesi al dodicesimo ed all’undicesimo posto nei gironi a diciotto formazioni e quelle classificatesi al quattordicesimo ed al tredicesimo posto nei gironi a venti compagini, oltre al Catania, ammesso come è noto in sovrannumero. La sola brianzola protagonista di questo turno sarà il Seregno, che ospiterà la Castanese, neopromossa dall’Eccellenza, nel revival di un confronto che non va in scena da oltre 20 anni. La formula prevede che, in caso di parità al termine dei 90’ di gioco, a decidere le sfide di ciascuno step del torneo siano i calci di rigore.

Coppa Italia di serie D: gli accoppiamenti del primo turno



La vincitrice della sfida tra Seregno e Castanese affronterà in trasferta nel primo turno della competizione, in calendario domenica 28 agosto, alle 16, la Caronnese. Sempre nel primo turno, la Folgore Caratese è attesa invece sul campo dell’Alcione Milano.