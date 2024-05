Ciclismo, vincono le donne: i risultati di Confalonieri, Fiorin e Acuti

Periodo magico per Maria Giulia Confalonieri, Sara Fiorin e Maria Acuti, atlete che gareggiano nel ciclismo disciplina sportiva che richiede grande impegno ma soprattutto attenzione e concentrazione.

Ciclismo, vincono le donne: la ribalta di Maria Giulia Confalonieri

Innanzitutto si è affacciata alla ribalta Maria Giulia Confalonieri. L’atleta di Seregno (team Uno X Pro Cycling) dopo alcuni, importanti, piazzamenti conquistati in gare su strada del Circuito World Tour disputate in Paesi del Nord Europa (da evidenziare in particolare il quinto nella Gand Wevelgem) ha corso in Inghilterra e nella Ride London Classique conclusasi domenica si è piazzata al quarto posto nella prima frazione, all’ottavo nella seconda e al decimo nella classifica generale. La corsa a tappe è stata vinta dall’olandese Lorena Wiebes. Archiviato questo impegno, l’atleta di Seregno è volata in Spagna dove gareggerà nella Vuelta a Andalucia Ruta del Sol di quattro tappe.

Ciclismo, vincono le donne: secondo successo di Sara Fiorin

Grande festa nella UAE Devolpmet Team per la seconda vittoria stagionale di Sara Fiorin che sabato ha tagliato per prima il traguardo a Veldhoven (Olanda) nella classica ZLM Omloop Der Kempen svoltasi sulla distanza di 120 chilometri dove ha battuto Lara Gillespie (Irlanda) e Marjolein Van’t Geloof (Olanda). Qualche giorno prima l’atleta di Baruccana (Seveso) sulle strade del Belgio, è arrivata terza nel GP Mazda Schelkens alle spalle di Martina Fidanza e di Dana Pikulit in una corsa internazionale alla quale erano presenti oltre un centinaio di concorrenti. La prima vittoria nella categoria Elite Sara l’aveva ottenuta invece il 28 febbraio in Croazia nello Umag Trophy.

Ciclismo, vincono le donne: Maria Acuti centra la quinta

A completare il rendiconto si è aggregata anche Maria Acuti del Veloclub Sovico: la talentuosa atleta a San Miniato, in provincia di Pisa, si è imposta per distacco nella gara per atlete della categoria allieve, festeggiando la sua quinta vittoria stagionale.

Nell’ordine d’arrivo della gara si sono inserite anche tre atlete della Sc Cesano Maderno. Sono Vivienne Cassata, Emma Colombo e Paola Zucca che si sono classificate, nell’ordine, dal sesto all’ottavo posto.