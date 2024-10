Ciclismo: Salus Seregno d’oro all’esordio nel ciclocross, i risultati dei brianzoli

L’avvio della stagione di ciclocross è conciso con la conquista di importanti risultati per la Salus Seregno. A Tarvisio, in Friuli, nella seconda tappa del Giro delle Regioni di ciclocross, la squadra guidata dal presidente Marco Moretto, ha dominato la prova riservata agli allievi primo anno con Michele Careri che ha conquistato la vittoria superando nel finale il suo compagno di squadra Matteo Jacopo Gualtieri. Careri, 14enne valdostano, ha festeggiato il primo centro stagionale con a fianco il monzese Gualtieri che ha ottenuto la medaglia d’argento. A Tarvisio, inoltre, negli allievi secondo anno Giovanni Bosio si è classificato terzo e nell’analoga categoria femminile Sara Peruta al quarto. La gara si è disputata su di un percorso molto tecnico, caratterizzato da impegnative salite e da brusche discese e tutti i partecipanti si sono impegnati sino alla fine per superare gli impegnativi gli ostacoli.

Ciclismo: Us Biassono a Cabiate

Nelle corse su strada riservate alla categoria allievi, quella disputata a Cabiate non ha disatteso le attese e ha fatto da sfondo ad un’appassionante sfida tra i corridori del GB Team Pool Cantù e dell’Us Biassono. Alla fine quattro corridori hanno preso il largo e nella volata finale Marco Zoco, milanese in forza al team di Cantù ha regolato i compagni di fuga Achille Bellato (Us Biassono), Mazzoleni e Muraro. Nel gruppo giunto al traguardo dopo sette secondi Filippo Colella e Davide Licari, entrambi dell’Us Biassono, si sono classificati al sesto e al nono posto. Bellato per la terza volta nella stagione ha conquistato al secondo posto (i precedenti li aveva ottenuti il 24 marzo a Monte San Quirico e il 25 aprile a Donoratico).

Ciclismo: Rossi in provincia di Perugia

In una corsa per juniores disputata a Fighille di Citerna, in provincia di Perugia, Alessio Rossi (Gs Giovani Giussanesi) si è classificato all’ottavo posto (gara vinta da Leonardo Meccia Asd Vangi).

Ciclismo: Galimberti alla Coppa Agostoni

Infine, nella Coppa Agostoni il giussanese Lorenzo Galimberti (Team Continental Biesse Carrera) ha attaccato il numero sulla schiena e ha gareggiato tra i professionisti portando a termine la corsa internazionale disputata a Lissone al 17° posto.