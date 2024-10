Ciclismo: è il giorno della Coppa Agostoni, tutto sulla corsa di Lissone e della Brianza

Ventuno formazioni al tradizionale via dalla Cleaf di Lissone per la Coppa Agostoni numero 77 che si corre il 6 ottobre, in maniera inedita di domenica. Partenza alle 12.30, l’arrivo è come sempre in via Matteotti dove saranno anche le premiazioni.

La Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM è la prima prova del Trittico Lombardo, ribattezzato Trittico Regione Lombardia 2024.

Ciclismo: è il giorno della Coppa Agostoni, i campioni al via

Nove le squadre UCI World Teams – Alpecin-Deceuninck, Arkea-B&B Hotels, Astana, Cofidis, Decathlon AG2R, Groupama-FDJ, Jaiko Alula, Movistar, UAE Team Emirates) – tanti campioni. Ci sono gli ex vincitori Davide Formolo (2023) e Alexey Lutsenko (2021), e poi Alberto Bettiol, Marc Hirschi, Simon Yates, Alessandro De Marchi e i conquistatori del Trittico Regione Lombardia Alessandro Covi (2021) e Vincenzo Albanese (2023).

«Il ciclismo è una passione che mi ha passato mio padre – spiega il presidente di Cleaf, Luciano Caspani – Con Cleaf siamo orgogliosi di supportare lo Sport Club Mobili Lissone e tutti i giovani del nostro territorio che vogliono praticare questo meraviglioso sport. Siamo inoltre molto felici di ospitare ancora una volta presso la nostra sede di Lissone la pre-partenza di un evento così importante come la Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze, una gara che esalta il territorio della Brianza e che porta il nome di un lissonese doc. Quest’anno poi la 77a edizione si svolgerà di domenica, una scelta corretta per coinvolgere ancora più appassionati di ciclismo e tutta la comunità».

Lissone Coppa Agostoni 2024 Altimetria Generale

Ciclismo: è il giorno della Coppa Agostoni, il percorso e le salite

Il percorso della Coppa Agostoni 2024 è stato rivisto e ridotto. La gara, con partenza e arrivo a Lissone, avrà una lunghezza di 166,7 chilometri, per favorire il recupero delle energie dei corridori impegnati in tanti eventi nel periodo. Ben 2.600 metri il dislivello positivo complessivo.

La gara interesserà il centro di Lissone solo alla partenza e all’arrivo, con un percorso in Brianza e fari puntati sul Circuito del Lissolo, un saliscendi secco da percorrere quattro volte, per un dislivello complessivo di 1.836 metri.

La salita al Colle Brianza è lunga 4,08 chilometri, per un dislivello di 252 metri con pendenza media del 6,14% e punte massime del 12% nei primi 1.200 metri. La salita del Lissolo è più breve ma più impegnativa, perché caratterizzata da improvvisi cambi di pendenza, con strappi molto ripidi alternati a tratti in falsopiano e anche in discesa. È lunga 1,64 chilometri, con un dislivello di 167 metri, pendenza media dell’8,7% con punte massime del 15% nel tratto dopo il Monastero di Bernaga.

Lissone Coppa Agostoni 2024 Planimetria Generale

Ciclismo: è il giorno della Coppa Agostoni, i sostenitori

«Come BrianzAcque, la Coppa Agostoni è un brand profondamente legato al territorio e alla sua storia. Non possiamo pertanto che essere fieri di rinnovare la partnership con questa classica del ciclismo lombardo, che oltre a rappresentare un appuntamento importante per le due ruote è anche una grande opportunità per promuovere e valorizzare la Brianza. Da sempre, acqua e sport sono un binomio inscindibile. In occasione della gara d’apertura del Trittico Lombardo, voglio ricordare che l’acqua ha un valore essenziale nella pratica sportiva, in quanto elemento indispensabile per gareggiare e raggiungere traguardi», ha commentato Enrico Boerci, Presidente e AD di BrianzAcque:

Sostegno confermato anche da Gelsia: «Anche quest’anno abbiamo deciso di correre al fianco dei professionisti che mettono cuore e testa in ogni pedalata e di attraversare con loro la Brianza – dice il presidente Mauro Ballabio – La nostra società e la Coppa Agostoni sono un binomio vincente. Entrambi sinonimo di energia, dinamismo e passione. Sostenere una manifestazione così prestigiosa è per noi motivo di orgoglio e un modo per rafforzare il nostro legame con il territorio e con tutti coloro che condividono i nostri valori. Insieme, creiamo un futuro più sostenibile e pieno di energia».