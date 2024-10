La Coppa Agostoni 2024 si decide in volata, puntuale la vittoria dello svizzero Hirschi

Il ciclista svizzero Marc Hirschi in volata si è aggiudicato l’edizione 2024, la 77esima, della Coppa Ugo Agostoni – Giro delle Brianze – Gran Premio Banco BPM, prima prova del Trittico Regione Lombardia 2024. Secondo Romaine Grégoire, terzo Paul Lapeira. Il campione svizzero con il suo ricco palmares ha illuminato l’albo d’oro della corsa: bronzo nella prova in linea al Mondiale su strada di Imola 2020, campione del mondo ed europeo in linea Under 23, Hirschi in carriera ha vinto la Freccia Vallone, la Classica di San Sebastiàn e, oggi, la Coppa Agostoni, che nel 2023 lo aveva visto concludere al secondo posto. La sua vittoria ha il sapore del riscatto.

Dopo una lotta serrata sul Lissolo la gara si è decisa sul finale, in pianura tra Hirschi, Alex Aranburu, Paul Lapeira, Romain Grégoire. Aranburu, a 3 chilometri dal traguardo è davanti di una manciata di metri, a due chilometri è stato ripreso. All’ultimo rettilineo, parte di nuovo Aranburu, lunghissimo, viene ripreso, parte Lapeira ai 250 metri ma esce Hirsci, a ruota Grégoire, è lotta a due e la spunta lo svizzero.

Coppa Agostoni: i commenti del vincitore e degli organizzatori

Il vincitore ha commentato: “Bello oggi, è stata una corsa molto dura, non c’è stato un solo momento facile, siamo andati sempre al massimo. Sul Lissolo c’erano molte squadre importanti davanti, ho attaccato sull’ultima salita, ho cercato di staccare più corridori possibile. Siamo rimasti in quattro, è diventato un gioco di tattica. Allo sprint non sai mai come si va a finire e io non ero fiducioso, ero con corridori molto veloci, ma ce l’ho fatta, ho vinto. Sono contento perché mi piace gareggiare in Italia”.

Soddisfatto anche Enrico Biganzoli, Presidente dello Sport Club Mobili Lissone che ha organizzato l’evento: “Grande successo per la collocazione domenicale della Coppa Agostoni. Vedere un Lissolo così pieno di pubblico è impagabile e rende onore alla lunga storia dell’Agostoni. Ringrazio tutti i collaboratori dello Sport Club, che hanno lavorato con me per il successo della nostra amata manifestazione”.

Coppa Agostoni 2024, le parole del sindaco di Lissone

“La Coppa Agostoni per noi è un evento importantissimo – ha invece commentato Laura Borella, Sindaco di Lissone – perché ha rilievo nazionale e addirittura internazionale. Siamo veramente contenti che sia tornata di domenica, perché ciò consente alla cittadinanza di partecipare. Ringraziamo lo Sport Club Mobili Lissone, gli sponsor che sostengono l’evento e gli artigiani lissonesi che hanno realizzato i Trofei d’Autore, piccole opere d’arte che rappresentano il sapere fare e l’eccellenza della nostra città e del nostro territorio”.

Marco Aldeghi, responsabile Direzione Territoriale Milano e Lombardia Nord di Banco BPM: “Siamo orgogliosi di aver affiancato la coppa Agostoni anche quest’anno. Il nostro è un impegno che si è sviluppato nel tempo e che testimonia l’attenzione verso una competizione sportiva prestigiosa. Affiancare queste manifestazioni è per noi un momento di condivisione con le Comunità dei territori in cui operiamo. Un’occasione importante di crescita e aggregazione”.