Un’edizione da record, il 119° Giro di Lombardia ha rispettato tutte le previsioni. Primo sul traguardo Tadej Pogacar, alla quinta vittoria consecutiva nella classica delle Foglie morte, ancora secondo Remco Evenepoel, terzo Michael Storer e poi Quinn Simmons e Isaac Del Toro a chiudere i primi cinque. Undicesimo Adam Yates, vincitore della Coppa Agostoni che aveva aperto tradizionalmente il Trittico.

Un parterre de roi, con tutti i protagonisti della stagione a due ruote dopo i 241 km, con dislivello di 4400 metri, da Como a Bergamo passando per la Madonna del Ghisallo (salendo da Asso), Roncola, Crocetta, Zambla Alta, Passo di Ganda e i 19 tornanti di Selvino in discesa.

Giro di Lombardia 2025 Pogacar – foto IlLombardia

Ciclismo,Pogacar vince il Giro di Lombardia per la quinta volta: «Qualcosa di incredibile, merito anche alla squadra»

Pogacar ha fatto la differenza sul Passo di Ganda, Evenepoel è stato l’unico a tentare di reagire all’attacco dello sloveno, mantenendo un ritmo altissimo fino al traguardo ma arrivando a +1’48”. Storer al terzo posto è arrivato a +3’14”. La quinta vittoria ha eguagliato il record di Fausto Coppi, che però non aveva vinto in maniera consecutiva.

«Vincere questa corsa cinque volte, ad ogni partecipazione, è qualcosa di incredibile – ha commentato Pogacar – Grande merito anche ai miei compagni di squadra, a partire da Novak e Sivakov che hanno controllato la corsa e mi hanno protetto sulle prime salite. È il settimo anno di fila che a fine stagione dico di aver vissuto la miglior stagione di sempre ed è un concetto che posso ribadire con forza anche oggi».

Ciclismo, Pogacar vince il Giro di Lombardia per la quinta volta: l’orgoglio lombardo di Fontana

«Tadej Pogacar come Fausto Coppi. Il ciclista sloveno conquista il quinto trionfo consecutivo al ‘Giro di Lombardia’ ed eguaglia il record del nostro ‘Campionissimo’. Pogacar ha staccato i rivali tagliando per primo il traguardo di Bergamo. Complimenti! Un onore incoronare nella nostra regione un fenomeno di questa caratura», ha scritto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sui propri profili social, pubblicando una foto che ritrae anche Fausto Coppi.