Lissone: sarà una Coppa Agostoni dei campioni, ecco i team

Coppa Agostoni 2025: sarà lotta tra 22 squadre. Ci sarà la corazzata Uae Team Emirates-XRG e torna dopo 17 anni anche la Soudal-QuickStep, per uno spettacolo che si preannuncia elettrizzante. Si sta componendo sempre di più il puzzle della Coppa Agostoni – Giro delle Brianze, che il prossimo 5 ottobre ospiterà alcuni dei pezzi pregiati del ciclismo mondiale. A Lissone arriveranno infatti 22 squadre, 8 appartenenti al circuito WorldTour, 6 a quello Professional e 6 a quello Continental, alle quali si uniranno altre due formazioni di sviluppo di team WorldTour.

La società organizzatrice, lo Sport Club Mobili Lissone, svela i primi dettagli. La Uae Team Emirates-XRG è detentrice del titolo in carica. Quest’anno è a quota 85 successi, record di tutti i tempi, e a Lissone ha già festeggiato tre volte. Si ripeterà?

Lissone: tutte le squadra della Coppa Agostoni 2025

Tra le WorldTour spicca il ritorno della Soudal-QuickStep, che mancava dal 2008, e ci saranno poi Movistar, Groupama-FDJ, Decathlon AG2R La Mondiale, Cofidis, Alpecin-Deceuninck, vincitrice nel 2022 con Sjoerd Bax e XDS Astana, che invece si impose nel 2021 con Alexey Lutsenko. A queste si uniranno due formazioni satellite come la Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies e la Lidl-Trek Future Racing.

E poi le formazioni italiane, la Polti-VisitMalta, la VF Group-Bardiani CSF-Faizanè e la Solution Tech-Vini Fantini tra le Professional. A tal proposito, spicca una new entry assoluta, la norvegese Uno-X Mobility, vincitrice di 22 corse quest’anno. Tra le Professional presenti anche la svizzera Q36.5 e la spagnola Burgos – Burpellett BH.

La Coppa Agostoni – Giro delle Brianze aprirà il Trittico della Regione Lombardia – che proseguirà poi con Coppa Bernocchi e Tre Valli Varesine.