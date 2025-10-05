Sport

Coppa Agostoni, ha vinto Adam Yates di Uea Team Emirates

Adam Yates di Uea Team Emirates è il vincirore 78esima edizione della Coppa Agostoni Giro delle Brianze. Secondo Carlos Canal, terzo Simone Velasco. Una giornata di grande sport, domenica 5 ottobre, con grandissimi campioni saliti sul podio, attorniati da bambini alla ricerca di autografi e fotografie, appassionati in attesa di vedere i loro campioni. Un clima disteso, merito anche della bellissima giornata di sole, sereno e felice ha dato il via, davanti allo stabilimento Cleaf di via Bottego a Lissone all’attesa . Un appuntamento che ogni anno si rinnova da quasi ottant’anni sulle strade brianzole senza mai aver perso il suo fascino, legato alla passione per le due ruore ma anche per i grandi campioni delle due ruote, perché se il passato è glorioso – basta guardare l’albo d’oro per rendersene conto – il presente lo è altrettanto.

Coppa Agostoni, partenza appassionante: secondo Carlos Canal, terzo Simone Velasco

Accanto ai grandi campioni delle ventidue squadre in gare i giovanissimi dello Sport Club Mobili Lissone, regista come ogni anno dell’Agostoni, i coetanei del Pedale arcorese, della Giussanese, e Agratese, tutti pronti a tifare i loro campioni. La favorita, fin dall’inizio si è rivelata essere la Uae Team Emirates-Xrg, risultata poi vincente, centrando il tris di vittorie dopo i successi degli ultimi due anni di Marc Hirschi e Davide Formolo. Quest’anno la star è messicana e si chiama Isaac Del Toro, la rivelazione più bella della stagione, con 13 vittorie all’attivo (solo Pogačar, Merlier e Pedersen hanno fatto meglio di lui), un secondo posto finale al Giro d’Italia e 11 giorni in Maglia Rosa. La settimana scorsa, al Mondiale di Kigali, è stato l’ultimo a cedere alla forza dell’imprendibile Pogačar. «L’esperienza ai Mondiali è stata una di quelle che non dimenticherò mai– ha detto Del Toro-.Ho imparato molto e sono sicuro che mi tornerà utile in futuro. Pogačar ha dimostrato ancora una volta quanto sia forte e ha meritato pienamente la vittoria. Ora sono già focalizzato sulle gare italiane e la Coppa Agostoni è un altro tassello importante di questa stagione, che per me è stata davvero speciale. Non vedo l’ora di essere al via». Nello stesso team anche Jay Vine, vincitore di due tappe e miglior scalatore alla Vuelta e Alessandro Covi di Varese. Tra gli italiani, moltissimi in gara, spicca Lorenzo Mark Finn (del team Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies), fresco di titolo mondiale U23 a Kigali, in Ruanda. Il livello, tra i professionisti, è decisamente più alto, ma il 18enne genovese è talmente forte che può sognare di essere protagonista anche sui colli brianzoli.

Coppa Agostoni, partenza appassionante: l’organizzazione impeccabile di Sport Club Mobili Lissone

Presenti anche Davide Piganzoli, gli ex campioni italiani Simone Velasco e Davide Formolo che aveva vinto la Agostoni nel 2023. «La Coppa Agostoni è non solo una gara molto importante in preparazione al Lombardia, ma è anche l’appuntamento che apre una tre giorni prestigiosa nella regione da cui provengo – ha detto Piganzoli -. Ci arrivo con tanta voglia di far bene dopo essermi ripreso dalla caduta in Lussemburgo di due settimane fa e aver partecipato al Giro dell’Emilia, con lo stimolo ulteriore dato da alcuni amici e da tutta la mia famiglia che faranno il tifo per me sulle strade della Brianza». A dare il via, al km zero il sindaco di Lissone Laura Borella, con gli assessore Giovanni Camarda e Serena Arrigoni, insieme a Giovanni Mantegazza, presidente di Apa Confartigianato Milano Monza e Brianza e Alessandro Rolando, presidente della Mobili Lissone insieme a tanti appassionati del ciclismo.