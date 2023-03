Ciclismo: Nizzolo ko, salta la Milano-Sanremo

Il corridore professionista Giacomo Nizzolo non sta vivendo l’avvicinamento ideale alla Milano-Sanremo. La classicissima di Primavera che è uno dei principali obiettivi di inizio stagione ed è in programma sabato 18 marzo non lo vedrà al via.

Ciclismo: Nizzolo ko, era stato 14° alla Tirreno-Adriatico

L’atleta brianzolo della Israel Premier Tech (è nato il 30 gennaio 1989 ed è alla tredicesima stagione da professionista) dopo una Tirreno-Adriatico per sua stessa ammissione sotto tono anche se conclusa con la conquista della sesta posizione nella tappa conclusiva a San Benedetto del Tronto, ha pubblicato martedì mattina una foto nella quale lo si intravede sul divano di casa con la scritta “KO” e un emoticon con la faccina triste e il termometro in bocca.

Nella Tirreno-Adriatico, Nizzolo dopo aver colto il 14° posto nella seconda tappa, pur malandato non ha abbandonato la corsa e proprio nella frazione finale, vinta da Jasper Philipsen, ha lottato alla pari con i più quotati velocisti.

Ciclismo: Nizzolo ko, la Milano-Sanremo gara del cuore

Sempre in tema di obiettivi Nizzolo ha ribadito più volte che “una gara a cui tengo particolarmente quest’anno è la Milano – Sanremo. Lo scorso anno sono caduto in discesa dal Poggio proprio nel combattuto finale, non so come sarebbe finita, ma so che fino a quel momento il più era fatto e lo avevo fatto anche bene”. E per non lasciare nulla al caso in febbraio aveva effettuato un’accurata esplorazione sul percorso.