Ciclismo: Nespoli e Galimberti protagonisti alla Freccia dei Vini nell’Oltrepò

I corridori Lorenzo Nespoli e Lorenzo Galimberti, entrambi di Giussano, hanno fatto “la voce grossa” sabato nella 52° edizione della “Freccia dei Vini”, corsa riservata ad atleti Elite e U23. A Golferenzo (Pavia), Nespoli (Mbhbank Colpack Ballan) si è classificato al secondo posto superato allo sprint dall’inglese George Wood (Zappi Racing Team) che ha festeggiato la prima vittoria stagionale dopo aver superato il corridore brianzolo e Filippo Agostinacchio (Beltrami Tsa Tre Colli) mentre Lorenzo Galimberti (Biesse Carrera), pur non essendo un velocista, ha concluso la sua eccellente prova con la sesta posizione.

Ciclismo: Nespoli e Galimberti protagonisti, gli ultimi 8 km

La corsa, da Voghera si è snodata per 124 km nell’Oltrepò Pavese con un inedito tracciato pensato dall’ex professionista Emanuele Bombini e, in pratica, si è decisa negli ultimi 8 km con Nespoli che ha preso il comando di un manipolo di atleti decisi a vender cara la pelle nel tratto che da Santa Maria della Versa porta alla base della salita di Golferenzo. Nespoli ha messo le sue ruote per primo sulla salita, ma alle sue spalle rinvenivano il britannico Wood, il valdostano Agostinacchio e il marchigiano Lorenzo Ginestra. Il ritmo a pochi chilometri dall’arrivo si impennava vertiginosamente e alla fine, sul traguardo, con un colpo di reni la spuntava Wood su Nespoli e su Agostinacchio. Per Nespoli (classe 2004) in questa stagione è il terzo piazzamento sul podio: sul primo gradino è salito nella cronoscalata Capraia e Limite, sul terzo a Romanengo nel campionato lombardo a cronometro. A confermare la ritrovata vitalità, Nespoli domenica si è classificato quarto nella gara disputata Rovescala e vinta per distacco da Domenica Cirlincione.

Ciclismo: Allievi da top 10 a Fara Gera d’Adda

Soddisfazioni anche nella categoria allievi: a Fara Gera d’Adda da parte di Filippo Collella e Davide Licari (Us Biassono) classificati nell’ordine al quarto e all’ottavo posto e da Stefano Brambilla (Vc Sovico), che ha concluso in sesta posizione.

Ciclismo: seconda vittoria stagionale per Giulia Costa Staricco

Nelle gare della categoria donne allieve da evidenziare inoltre la seconda vittoria stagionale conquistata da Giulia Costa Staricco (Sc Cesano Mad.) a Formigine.