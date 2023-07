Ciclismo negli oratori, anche Saronni alla presentazione dei Laboratori

Promuovere i valori educativi dello sport attraverso lo sviluppo della pratica ciclistica, l’educazione stradale e la mobilità in sicurezza divertendosi. È stato presentato giovedì, nell’Auditorium della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza, il “Laboratorio di ciclismo”, proposto dal comitato provinciale della Federazione ciclistica italiana in collaborazione con alcune parrocchie della provincia di Monza e Brianza e patrocinato dall’istituto di credito presieduto da Ruggero Redaelli con la collaborazione operativa di note società ciclistiche: la Lissone Mtb, la Giovani Giussanesi, la Velo Club Sovico, la Salus Seregno e la Brugherio Sportiva.

Ciclismo negli oratori, i presenti e l’orgoglio brianzolo

Ciclismo e Oratori, Bcc e Fci e club brianzoli

Alla conferenza stampa, guidata dallo speaker Alessandro Brambilla, hanno preso parte, tra gli altri, Ruggero Redaelli, presidente Bcc Carate Brianza, Giuseppe Saronni, con alle spalle grandiose vittorie quali due Giri d’Italia, una Milano-Sanremo, un Giro di Lombardia, una Freccia Vallone e un campionato del mondo su strada, Marino Valtorta, presidente Monza e Brianza Fci, Cordiano Dagnoni, presidente nazionale Fci, Ruggero Cazzaniga, vicepresidente nazionale Fci, Mario Scirea, tecnico nazionale Fci, Stefano Pedrinazzi, presidente del comitato regionale Fci.

Tutti hanno espresso l’orgoglio che il progetto sia partito proprio dalla Brianza con l’obiettivo di estenderlo a livello nazionale. Gli incontri, a cadenza settimanale, si svolgono nei diversi oratori feriali situati nei comuni di Carate, Monza, Macherio, Bareggia di Lissone, Giussano, Paina, Robbiano, Sovico, Seregno, Brugherio, Albiate grazie all’operatività delle società ciclistiche coinvolte.

Ciclismo, Saronni: «Anche io ho iniziato a muovermi in bici andando in oratorio»

Ciclismo e Oratori, Bcc e Fci e club brianzoli: Beppe Saronni

«Ho accolto volentieri l’idea di essere presente alla presentazione di questo importante progetto – ha detto Beppe Saronni – Quando si fa qualcosa per i giovani, io ci sono sempre, contate sempre su di me. Anche io ho iniziato a muovermi in bici andando all’oratorio. E la disputa iniziava proprio lì, in strada con gli altri ragazzini». .

Ciclismo negli oratori, Redaelli: «Onorati che sia stata scelta la Brianza»

«Ricordo lo storico impegno che il nostro Istituto, iniziando dal compianto presidente Vittorio Ghezzi, ha sempre mostrato nei confronti della Federazione ciclistica italiana, dei suoi comitati regionale e provinciale e delle sue associazioni locali, a cui continuiamo ad essere vicini con contributi e patrocini – così Ruggero Redaelli – Siamo particolarmente lieti e onorati che la Federazione Italiana ed il Comitato Provinciale abbiano scelto la Brianza per il lancio di questo progetto su scala nazionale a dimostrazione delle radici e degli stretti legami che il ciclismo ha con questo territorio e abbiano chiesto al nostro Istituto di contribuire attivamente alla sua realizzazione e diffusione».