Ciclismo: lo squalo Vincenzo Nibali ospite a Lissone

Nuovo appuntamento con il grande ciclismo da Bicimania a Lissone con le storie dei campioni delle due ruote. L’ospite della serata “A tu per tu con i grandi dello sport”, organizzata da DF Sport Specialist, sarà Vincenzo Nibali, ex ciclista su strada italiano, conosciuto e amato dagli appassionati per i suoi straordinari successi. Nibali sarà a Lissone, martedì 9 maggio, alle 20, nel negozio di via Nuova Valassina 86.

Sarà una serata dedicata a ripercorrere i momenti più belli della sua lunga carriera e a scoprire un nuovo capitolo della sua vita che lo vede nel ruolo di consulente tecnico del marchio dei abbigliamento da ciclismo Q36.5 e del Team Q36.5 Pro Cycling.

Ciclismo: Vincenzo Nibali ospite a Lissone, la carriera

Soprannominato lo “Squalo dello Stretto”, per la sua tecnica di corsa sempre all’attacco, Vincenzo Nibali, classe 1984, è salito in bicicletta da ragazzino lasciando la sua terra, la Sicilia, per inseguire il suo sogno di diventare ciclista professionista. Una carriera iniziata nel 2005 e terminata nel 2022, entrando a far parte della storia del ciclismo per essere stato uno dei pochi ad aver vinto tutti e tre i grandi giri, le più importanti corse a tappe europee: la Vuelta in Spagna nel 2010, il Giro d’Italia nel 2013 e di nuovo nel 2016 e il Tour de France nel 2014. Insieme a nomi del calibro di Merckx, Hinault e Gimondi, Vincenzo Nibali ha vinto, oltre ai tre grandi giri, anche il Giro di Lombardia, nel 2015 e 2017, e la Milano-Sanremo nel 2018 oltre a numerosi altri prestigiosi risultati. La serata di martedi 9 maggio da Bicimania è organizzata in collaborazione con il marchio di abbigliamento tecnico da ciclismo Q36.5. Per partecipare è gradita la prenotazione su www.df-sportspecialist.it