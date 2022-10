Ciclismo, la seregnese Alice Maria Arzuffi prepara il suo ritorno sulle strade

Alice Maria Arzuffi ha deciso. Quest’inverno poco ciclocross e un programma finalizzato alla preparazione su strada. L’atleta professionista di Seregno, classe 1994, dopo aver passato un biennio in Valcar Travel & Service, gareggerà con la Ceratizit-WNT Pro Cycling, con l’obiettivo di puntare forte sulle gare su strada: «Voglio mettermi alla prova, concentrandomi su quel tipo di gare lasciando da parte il ciclocross. Mi reputo una atleta da corse a tappe e voglio migliorare sempre più, puntare alla partecipazione al Giro o al Tour e provare ad ottenere risultati importanti nelle corse del calendario internazionale della categoria donne Elite» ha dichiarato. Alice Maria, quindi, ha lasciato la società bergamasca di Bottanuco ed ha raggiunto un accordo che la legherà al team tedesco fino al termine della stagione 2024. Oltre alla Arzuffi, il team diretto da Claude Sun ha ufficializzato l’arrivo dell’italiana Arianna Fidanza, sorella maggiore di Martina, bicampionessa del mondo su pista nello scratch, della lussemburghese Nina Berton, dell’olandese Mylene de Zoete, della tedesca Nadine Gill e della giovane francese Cedrine Kerbaol.

Ciclismo: Arzuffi lascia il ciclocross dopo un ottimo percorso

Arzuffi ha sempre avuto un buon feeling con il ciclocross, sugli sterrati di tutto il mondo ha conquistato la medaglia d’argento e di bronzo ai campionati europei, piazzamenti di rilievo ai mondiali, un podio in Coppa del Mondo in Germania nel 2016, maglie tricolori in tutte le categorie (l’ultima con le Elite a Lecce nel 2021) ed è attualmente l’unica donna italiana ad aver vinto nel Superprestige a Gavere 2018 e a Boom 2019.

Ciclismo: la besanese Cristina Tonetti chiude la sua stagione su strada

Cristina Tonetti, atleta di Besana Brianza, ha concluso in Argentina in maglia azzurra la stagione delle corse su strada. Nella Vuelta a Formosa, dopo alcuni piazzamenti, si è piazzata al terzo posto nella classifica generale, alle spalle della campionessa cilena Aranza Villalon, prima classificata, e di Agua Marina Espinola (Paraguay). Tonetti, che ha vinto la classifica delle giovani al termine della corsa a tappe (due frazioni in linea e due semitappe), ha aggiunto: «Questa trasferta era principalmente una opportunità per fare esperienza, ma sono comunque molto felice di aver ottenuto questi risultati. Mi ripaga dei tanti sacrifici fatti, in particolare nelle ultime settimane, per riuscire a stare concentrata fino alla fine di una stagione molto lunga. Ora mi concedo un po’ di riposo, per ricaricare le pile in vista del 2023». La Tonetti (Top Girls Fassa Bortolo) è nata il 6 luglio 2002, ha iniziato a pedalare grazie a papà Gianluca (nato il 21 aprile 1967, ex ciclista su strada, professionista dal 1989 al 1993 e poi ancora dal 1999 al 2005), che ha trasmesso alla figlia la passione per le due ruote.