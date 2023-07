Ciclismo, la besanese Cristina Tonetti vince il titolo italiano nella cronometro a squadre

Gradino più alto del podio per Cristina Tonetti e per le “orsette” della Top Girls Fassa Bortolo che si sono laureate campionesse italiane nella cronometro a squadre, corsa disputata a Sospirolo, in provincia di Belluno. La gara riservata alle Donne Elite prevedeva una distanza complessiva di 33,2 chilometri, caratterizzato da salite e discese impegnative. La squadra con Cristina Tonetti (atleta di Besana Brianza), Giorgia Bariani, Alice Palazzi e Alessia Viglia ha chiuso al primo posto con un tempo di 47’34”, facendo meglio di 31” rispetto al quartetto della BePink, composto da Matilde Vitillo, Silvia Zanardi, Giorgia Vettorello e Andrea Casagranda. Terzo gradino del podio e medaglia di bronzo per l’UAE Development Team, che ha concluso con un distacco di 2’14”, schierando Carlotta Cipressi, Francesca Pellegrini, Federica Piergiovanni e Beatrice Caudera.

Ciclismo: la commozione di Tonetti, nel ricordo di papà Gianluca

Significativa la dichiarazione di Cristina Tonetti: «È stato molto appagante vincere questo tricolore perché ci ripaga di tutti gli sforzi fatti finora. Siamo un gruppo molto unito e credo questo abbia fatto la differenza. È stata una grande emozione la dedica fatta sul podio a mio papà Gianluca, ho sentito ancora una volta tutto l’amore e la vicinanza che la squadra mi ha dimostrato in questi mesi».

Ciclismo: il percorso di vita di Tonetti

Cristina Tonetti è nata il 6 luglio 2002, abita a Besana Brianza, ha iniziato a pedalare grazie a papà Gianluca (era nato il 21 aprile 1967, ciclista professionista dal 1989 al 1993 e poi nuovamente dal 1999 al 2005, scomparso prematuramente il 6 maggio), che le ha trasmesso la passione per le due ruote. Da due stagioni è alla Top Girls Fassa Bortolo, squadra con licenza di UCI Women’s Continental Team con sede a Spresiano, presieduta da Patrizia Zanette, moglie del fondatore e direttore sportivo del team, Lucio Rigato.