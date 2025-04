Ciclismo: Gregori e Bosio brianzoli a podio, per Nespoli primo piazzamento stagionale

Primo piazzamento stagionale per Lorenzo Nespoli. L‘atleta di Giussano (classe 2004) del team MBH Bank Ballan si è classificato al nono posto nel 18° Trofeo Città di San Vendemiano, appuntamento internazionale riservato agli Under 23 con al via 162 atleti in rappresentanza di 29 formazioni. Nonostante l’alto ritmo tenuto dal gruppo, nel finale ha preso il via l’azione vincente di Marco Schiretti. Il campione nazionale austriaco del Team Tirol KTM, è riuscito a guadagnare una ventina di secondi e ad arrivare a San Vendemiano con un vantaggio minimo ma sufficiente a regalargli uno straordinario successo. A completare il podio il messicano Juan Josè Prieto De Luna (Petrolike) e il valdostano Filippo Agostinacchio (Biesse Carrera). Importante anche il nono posto conquistato da Lorenzo Nespoli nel convulso finale.

Ciclismo Nespoli Lorenzo 2025

Ciclismo: Marco Gregori a Dairago

A Dairago in una gara per allievi Marco Gregori (Pool Cantù – Velo Club Sovico – GB Team) è salito ancora una volta sul podio. Dopo il secondo posto nella Varese–Angera e nel GP della Resistenza di Castelletto Ticino, il corridore classe 2009 grazie all’eccellente lavoro di squadra, ha vinto l’argento superato solo da Brian Paris (Work Service Coratti). A Dairago la squadra brianzola ha conquistato anche il decimo posto con Stefano Cariato, 15enne di San Giuliano Milanese. Nono posto per Nicholas Ferrone (Salus Seregno De Rosa) diretto dall’ex professionista Danilo Napolitano.

Ciclismo: Giovanni Bosio a Albano Sant’Alessandro

Con le strade di Albano Sant’Alessandro (Bergamo) Luca Gugnino ha confermato di avere un feeling particolare. Dopo il successo ottenuto un anno fa il giovane piemontese allievo della Vigor Cycling al secondo anno nella categoria, si è imposto nello sprint su Giacomo Primavesi (Bustese Olonia), Giovanni Bosio (Gs Cicli Fiorin Cycling Team). In questa corsa con 151 concorrenti al via, Cesare Castellani (GS Cicli Fiorin) si è classificato al settimo posto e Samuele Matteini (US Biassono) al decimo.