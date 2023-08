Ciclismo: Cristina Tonetti con dedica e Matteo Fiorin vincono a Vittorio Veneto

Cristina Tonetti e Matteo Fiorin sugli scudi in corse su strada disputate a Vittorio Veneto. Nella gara per atlete Elite è stata Cristina la protagonista assoluta della seconda edizione del Circuito Rosa dell’Assunta di Ceneda a Vittorio Veneto.

Ciclismo: Cristina Tonetti con dedica al papà Gianluca morto a maggio

L’atleta di Besana Brianza della Top Girls Fassa Bortolo ha tagliato il traguardo per prima dedicando la vittoria al padre scomparso. La competizione vittoriese si è corsa sulla distanza di 92 km su di un percorso impegnativo pieno di saliscendi.

Numerosi sono stati i tentativi di fuga messi in atto da diverse concorrenti ma solo a circa cinquanta chilometri dall’arrivo si è formato un drappello guidato dalla 21enne brianzola che poi si è imposta in volata. Per l’atleta di Besana è il primo successo in questa stagione una vittoria importante dedicata a suo papà Gianluca morto per infarto a maggio ad appena 56 anni.

“La dedica è per lui e per tutto il team. Negli ultimi mesi mi sentivo un po’ persa, ma la società con tutta la squadra mi è sempre stata vicina” ha detto, commossa.

Ciclismo: Cristina Tonetti in azzurro alla prima edizione del Tour de l’Avenir

Ora, per l’allieva di Lucio Rigato, pure la soddisfazione di vestire l’azzurro alla prima edizione del Tour de l’Avenir, in Francia, dal 28 agosto all’1 settembre: “La vittoria al Circuito Rosa è la conferma che merito la maglia azzurra“, ha aggiunto l’atleta che ora potrebbe fare un pensierino agli Europei di fine settembre.

Ciclismo: spunto vincente di Matteo Fiorin

Poi, nel pomeriggio, il Circuito dell’Assunta ha ospitato la gara per juniores che ha visto lo spunto vincente di Matteo Fiorin, portacolori del Pool Cantù. Una vittoria di prestigio (la sesta in questa stagione in corse su strada) per il velocista di Baruccana (bi-campione europeo Juniores 2023 in pista, specialità Americana e inseguimento a squadre) a pochi giorni dalla firma con il Team Colpack Ballan Csb per la stagione 2024.

Ciclismo: Nizzolo decimo alla Polynnormande

Da segnalare infine il decimo posto del professionista Giacomo Nizzolo (Israel Premier Tech) nella 43° edizione della Polynnormande vinta in volata dal belga Arnaud De Lie sul traguardo di Saint-Martin-de Landelles dopo 169 chilometri.