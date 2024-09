Ciclismo: Arzuffi vince con la nazionale Gravel, prima nella tappa World Series in Piemonte

Brillante esordio di Alice Maria Arzuffi con la maglia azzurra della nazionale italiana Gravel, disciplina sportiva considerata come una costola della mountain bike e della strada, ma che sta diventando un movimento sempre più importante. L’atleta di Seregno nella gara di Quattordio, in Piemonte, valida quale 22^ tappa della Trek UCI Gravel World Series e come seconda prova italiana di qualificazione ai Mondiali di ottobre in Belgio, si è imposta tra le donne Elite seguita al terzo posto da Elena Cecchini, altra azzurra.

Ciclismo: Arzuffi vince con la nazionale Gravel. «Una gara d’attacco», ha commentato il ct

Daniele Pontoni (dal 2021 ct della Nazionale Italiana di Ciclismo, per la disciplina Ciclocross e Gravel) ha commentato la gara sui canali ufficiali della Federazione soffermandosi tra l’altro sulle atlete azzurre: «In ambito femminile è arrivata la vittoria importante di Alice Maria Arzuffi e il terzo posto di Elena Cecchini. Quella della Arzuffi è stata una gara di attacco; ha imposto un buon ritmo sin dalla partenza, prendendo la leadership e conservandola fino al termine anche con una buona media. Una prestazione che è di buon auspicio anche per il futuro. Bene Elena che sta rifinendo la sua preparazione in vista delle prossime gare su strada e dei Mondiali ed Europei Gravel».

Ciclismo: Arzuffi vince con la nazionale Gravel, nei giorni scorsi 20° al Tour de France Femme

Alice Maria Arzuffi ha gareggiato dopo alcuni giorni dell’ultima tappa del Tour de France Femmes dove aveva conquistato il 20° posto nella classifica finale. L’atleta, classe 1994, è affiliata al Gs Fiamme Oro e gareggia per il team Ceratizit-WNT. È una specialista del ciclocross: tra il 2013 e il 2016 è stata quattro volte campionessa italiana U23; nel gennaio 2021 ha vinto per la prima volta il titolo nazionale Elite, dopo quattro medaglie d’argento.

Ciclismo: Giulia Costa Staricco ancora a podio in Emilia nelle Allieve

Nelle gare riservate alle ragazze che gareggiano nelle categorie giovanili, spicca l’ottavo piazzamento sul podio in questa stagione di Giulia Costa Staricco. L’atleta della Sc Cesano Maderno l’ha conquistato a Castelfranco Emilia nella gara per allieve in cui la talentuosa Maria Acuti (Vc Sovico) si è classificata quinta. Nella categoria esordienti 1° anno, 13esima vittoria stagionale per Nicole Bracco (Sc Cesano Maderno).