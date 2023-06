Champions League: dove vedere in Brianza la finale Inter-Manchester City

Per chi non è andato a Istanbul, per chi non sarà tra i 43mila di San Siro: ecco dove vedere in Brianza la finale di Champions League tra Inter e Manchester City di sabato 10 giugno 2023.

Un maxischermo è in piazza Pertini ad Arcore: 3 metri per 5, trasmetterà la partita dalle 21. Piazza in clima di festa già dal pomeriggio con cibo “da stadio”: panini con salamella e wurstel, bevande e intrattenimento per famiglie, come gonfiabili a tema, già dalle ore 16.

La finale di Champions league nei giardini della Gioia e della Gentilezza a Muggiò: alle 21 nei giardini comunali di via Piave dove – grazie all’amministrazione comunale e all’associazione dei “Malnat de Mugiò” – sarà posizionato un maxischermo, per seguire la partita più importante della stagione europea in diretta dalla Turchia.

A Macherio ci sarà maxi schermo in via Bellini all’angolo con via San Cassiano. Street food dalle 18.

A cura della Pro Loco Veranese, con il patrocinio del Comune, proiezione live su maxi schermo dalle 20 al Parco della Pace di via San Giuseppe a Verano Brianza. Ingresso libero. Sarà attivo il servizio bar con panini alla salamella, patatine fritte e birre alla spina.

Champions League Pep Guardiola (Manchester City) a Istanbul

Festa di fine stagione del Seregno Rugby a partire dalle 17, al centro sportivo “Umberto Trabattoni” della Porada a Seregno. Dopo l’aperitivo “All’insegna del supporto” (ore 19), in cui si consumeranno insieme le pietanze e le bibite che ognuno avrà portato da casa propria, alle 21 la finale. Per tutta la durata della manifestazione, il bar rimarrà aperto al pubblico.

A Cesano Maderno era stata rinviata la scorsa settimana causa maltempo e sabato 10 giugno, il comitato di quartiere ci riprova: il parco di via Cimarosa, alla Sacra Famiglia, ospiterà l’ormai tradizionale “Festa di primavera” che alle 21 propone per gli appassionati il maxischermo. Il comitato di quartiere si occuperà come sempre anche della gestione delle cucine, ci sarà infatti la possibilità di prendere qualcosa da mangiare per merenda, concedersi un aperitivo con gli amici oppure fermarsi per cena.

Comincia il Giugno in festa con Sant’Antonio a Baruccana di Seveso. L’oratorio ospiterà tanti eventi a partire da questo fine settimana, con vari appuntamenti per ragazzi, ragazze e famiglie. Dopo la consegna degli stendardi alle 18, cucina aperta, proiezione della finale di Champions League tra Inter e Manchester City e l’esibizione musicale dei M’Ama Dance.

(articolo in aggiornamento)