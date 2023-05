Calcio: da Paderno Dugnano a Istanbul in pulmino per Inter-City, finale di Champions League

Paderno Dugnano-Istanbul in pulmino per la finale di Champions League 2023; 20 ore ad andare, 20 a tornare attraversando i paesi dell’Est Europa fino in Turchia con un viaggio che rimarrà sicuramente nella storia della tifoseria nerazzurra. Certamente nella breve storia dell’Inter Club Palazzolo, nato pochi mesi fa. Tutto per assistere a Manchester City-Inter del 10 giugno.

Calcio: da Paderno Dugnano a Istanbul in pulmino per Inter-City, partenza giovedì 8 giugno

Un viaggio avventuroso attraverso Slovenia, Croazia, Serbia, Kosovo, Bulgaria poco conosciuti alla maggioranza degli italiani, tra città e montagne, tra popolazioni che solo recentemente sono uscite da conflitti spesso laceranti e da ancora meno tempo sono entrate nelle mappe culturali e anche turistiche dell’occidente europeo. Nazioni e culture sconosciute, che saranno lambite dal gruppo di palazzolesi che avrà il piacere di fare piccole soste lungo il percorso, per avere un assaggio della cultura locale e magari anche prendere contatto con chi, tra la gente, sarà incuriosito dal passaggio di questo colorato manipolo di tifosi. E non ce ne saranno tanti come loro, capaci di partire giovedì 8 giugno per arrivare puntuali sui seggiolini dell’Ataturk per il calcio d’inizio delle ore 21.

Inter alfiere Emiliano Rocchetti Palazzolo

Calcio: da Paderno Dugnano a Istanbul in pulmino per Inter-City, un’altra trasferta

Per l’Inter Club di Palazzolo Milanese la finale turca poteva essere una trasferta “normale”, come quella che faranno tutti gli altri tifosi che avranno la fortuna di accaparrarsi un biglietto? Sicuramente no, per Emiliano Rocchetti e il figlio Samuele e per gli altri fedelissimi interisti padernesi, reduci dalla vittoria della seconda Coppa Italia consecutiva nella notte di Roma nella finale contro la Fiorentina.

«C’eravamo a Oporto quando rischiammo di rimanere fuori, ci siamo stati in tante trasferte di questa stagione, ci saremo anche a Istanbul – assicura Rocchetti, che è alfiere ufficiale del club palazzolese e che giovedì mattina rispondeva al telefono ancora insonnolito dopo un interminabile viaggio attraverso tutta l’Italia, sulla via del ritorno da Roma – Ma abbiamo deciso di farla a modo nostro, in maniera indimenticabile».

Calcio: da Paderno Dugnano a Istanbul in pulmino per Inter-City, viaggio da 1.970 chilometri

I tifosi del club di via Mazzini si sono messi a pensare come rendere unica, ineguagliabile l’avventura turca, e sono arrivati alla conclusione di fare qualcosa di totalmente diverso. In una stagione questa, che dal punto di vista sportivo, da positiva potrebbe concludersi in trionfale. Ma che a lungo è stata altalenante, anche non particolarmente soddisfacente, con un carico di 12 sconfitte in 36 partite. «Abbiamo impietosito i proprietari di una azienda di Sesto San Giovanni che metterà a disposizione il pullmino da 7 posti – scherza Rocchetti – Partiamo giovedì sera e ripartiamo subito dopo la partita. Da Palazzolo sono 1.970 chilometri scarsi attraverso Slovenia, Croazia, Serbia, Kossovo, Bulgaria, Turchia». Naturalmente se qualcuno si volesse unire a loro, con altri pullman o camper al seguito, sarebbe il benvenuto. In questo caso la carovana padernese sarebbe ancora più imponente e avventurosa.