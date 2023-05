Maxischermo da 3 metri per cinque, gonfiabili per bambini, cibo e bevande garantiti grazie ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa.

Sarà serata Champions League ad Arcore con la Proarcore che per il 10 giugno, già dal pomeriggio, organizza un evento a ingresso gratuito in piazza Pertini per assistere alla finalissima della massima manifestazione calcistica continentale tra l’Inter di Inzaghi e il Manchester City di Guardiola. Si partirà dalle 16.