Monsignor Rolla sarà il nuovo prevosto di Vimercate al posto di don Mirko

Ora è ufficiale don Mirko Bellora dal prossimo 1° settembre non sarà più il prevosto di Vimercate, ma non se ne andrà. Al posto del sacerdote è stato nominato monsignor Maurizio Rolla vicario episcopale di Lecco della classe 1953 secondo quanto scritto nella lettera scritta dal vicario episcopale monsignor Luciano Angaroni e letta nelle parrocchie lo scorso weekend del 3 e 4 giugno.

Monsignor Rolla e la “Champions” di don Mirko

Monsignor Maurizio Rolla

“Per sostituirmi non potevano scegliere di meno – scherza don Mirko -. Io sono contento di quanto ho fatto dal 2009 ad oggi costruendo una comunità pastorale tra Vimercate e Burago, che è un bel bambino che cresce. Per me è come aver già vinto la Champions League di sabato sera contro il Manchester City”. Un chiaro riferimento alla sua fede calcistica interista e ha anche promesso che “in caso di vittoria non suonerà le campane perché l’ho già fatto nel 2010 e comunque abbiamo allestito i locali di Santa Marta con le sedie nerazzurre”. Proprio in questi giorni don Mirko incomincerà a prendere contatto con il suo successore e dovrà anche definire, dove andare ad abitare all’interno della comunità Beata Vergine, diventando un prete residente a servizio delle sei parrocchie, un po’ come aveva fatto monsignor Giuseppe Ponzini, che è rimasto legato a Vimercate fino alla sua scomparsa di qualche tempo fa. Intanto i fedeli si preparano a festeggiare don Mirko sia a Burago domenica 11 giugno, che a Vimercate il prossimo 18 giugno.