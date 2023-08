Calcio, vigilia di Coppa Italia per il Monza. Palladino: «Ci teniamo a fare bene»

Primo impegno ufficiale della nuova stagione agonistica, la seconda che lo vedrà consecutivamente impegnato in serie A, per il Monza, che domenica 13 agosto, alle 21.15, affronterà all’U-Power Stadium la Reggiana, compagine neopromossa in serie B, nel suo debutto in Coppa Italia, valido per i trentaduesimi di finale. La gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1.

Coppa Italia: l’obiettivo è il passaggio del turno

«Arriviamo da un duro periodo di ritiro -ha spiegato alla viglia del match Raffaele Palladino, tecnico biancorosso, che ha l’obiettivo di ripetere quanto di buono ha fatto nella sua prima annata alla guida del Monza- e siamo a ridosso del campionato. Vogliamo fare bene. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte, quella di mister Alessandro Nesta, che gioca bene a calcio e che ha grandi individualità e giocatori che hanno militato in serie A. Sarà una partita complicata, ma noi vogliamo mettere in difficoltà la Reggiana e passare il turno. La Coppa Italia è una competizione cui teniamo molto».

Coppa Italia: la Reggiana è guidata in panchina da Alessandro Nesta

Nel turno preliminare precedente, gli emiliani, condotti da Alessandro Nesta, a lungo signore e padrone della difesa del Milan, nel periodo della presidenza di Silvio Berlusconi, che in questa occasione ritroverà Adriano Galliani, amministratore delegato rossonero di quell’epoca, ha eliminato il Pescara di Zdenek Zeman, superandolo 6-2, dopo il doppio svantaggio iniziale. Tra i protagonisti dell’incontro, con una doppietta, va segnalato il figlio d’arte Manolo Portanova, rientrato in campo dopo aver assistito da spettatore nella stagione precedente alla promozione in serie A del Genoa, club di cui era tesserato e che lo ha tenuto ai margini, a causa della condanna in primo grado a 6 anni di reclusione, per violenza sessuale di gruppo. Nesta, che torna in panchina in coda all’esperienza a Frosinone, può contare tra gli altri su Luca Cigarini, Luca Vido e Filippo Romagna, già ammirati in serie A.

Coppa Italia: in caso di parità al 90′, supplementari e poi rigori

Il Monza, dal canto suo, approccerà l’appuntamento sulle ali dell’entusiasmo, dopo la buona impressione offerta martedì 8 agosto, sempre all’U-Power Stadium, contro il Milan, impostosi ai rigori nella prima edizione del trofeo “Silvio Berlusconi”. In caso di parità al 90’, le due compagini saranno chiamate ad affrontare due tempi supplementari da 15’ l’uno e poi, se l’equilibrio permanesse ulteriormente, si contenderanno la qualificazione dal dischetto. La vincente tra Monza e Reggiana è attesa nel turno successivo dal Genoa, uscito vincitore (4-3) dalla battaglia a Marassi contro il Modena.