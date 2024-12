Alejandro Dario Gomez conosciuto soprattutto come “El Papu” in questi giorni si sta allenando in Brianza, al “Centro Sportivo Pietro Rossini” di Briosco, con la squadra del Renate. La presenza del calciatore argentino ex Monza, classe 1988 e campione del mondo nel 2022, in Brianza è da collegare alla conoscenza personale con Oscar Magoni, ds del Renate che, in carriera, ha indossato tra l’altro le maglie di Atalanta, Genoa, Bologna e Napoli.

Calcio, sorpresa a Briosco: agli allenamenti del Renate c’è il Papu Gomez, attualmente è svincolato

Il popolare Papu, che due anni fa con la sua Argentina ha alzato al cielo la Coppa del Mondo, è attualmente svincolato dopo che nell’ottobre 2023 è risultato positivo ad un controllo antidoping ed è stato squalificato per due anni.

Calcio, sorpresa a Briosco: agli allenamenti del Renate c’è il Papu Gomez, la carriera fino alla squalifica

Vedere Gomez in maglia nerazzurra avrà sicuramente stimolato la fantasia dei tifosi del Renate, orgogliosi che un campione del suo calibro abbia scelto proprio la loro squadra per allenarsi in attesa del ritorno in campo. El Papu è cresciuto in Argentina tra Arsenal Sarandì e San Lorenzo e, prima di approdare all’Atalanta, aveva già vestito la maglia del Catania. Gomez, è rimasto in Sicilia per tre stagioni dove ha collezionato 111 presenze e 18 goal. Nel Gennaio 2021 ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi al Siviglia con cui ha vinto un’Europa League. Nel 2023 era pronto a deliziare il pubblico di Monza con la sua tecnica e le sue magie prima dello stop causa doping. Con l’Argentina, oltre al Mondiale ha conquistato la Copa America nel 2021 e la Finalissima nel 2022.

Calcio, i prossimi impegni del Renate

Anche il Renate è al lavoro per i prossimi impegni di Serie C. Attualmente è nono in classifica con 25 punti. Dopo un periodo poco brillante, i nerazzurri hanno iniziato una striscia di risultati positivi che (1 vittoria, 3 pareggi nelle ultime quattro). La squadra di mister Foschi, prima della sosta per le festività, sabato 7 dicembre alle 17.30 fa visita alla Pergolettese. Venerdì 13 dicembre, ore 20.30, c’è Renate-Pro Vercelli; sabato 21 dicembre ore 15 Renate-Pro Patria.