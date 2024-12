Calcio serie D, vittoria per la Folgore Caratese che entra nella zona play-off

Al quarto risultato utile consecutivo la Folgore Caratese irrompe nella zona play off dopo un lungo e impegnativo inseguimento. Per la formazione brianzola è stata una vittoria importante conquistata ottenuta al termine di una partita combattuta con ardore da entrambe le contendenti come lo testimonia anche l’elevato numero di giocatori ammoniti (ben undici!) e l’espulsione, avvenuta dopo la sostituzione, di Mouna Dioh (classe 2000) del Club Milano.

Il sigillo sulla vittoria della Folgore Caratese l’ha fissato Alex Pedone schierato in campo al posto di Rebaudo. Il centrocampista che aveva sciolto pochi giorni fa il contratto con la Pro Palazzolo ha festeggiato, con una prodezza, il suo esordio in maglia bianco-azzurra. Pedone lo scorso campionato con la maglia del team bresciano aveva messo a referto con 33 presenze ed anche una rete e due assist. Prossimo impegno della Folgore Caratese domenica 8 dicembre in trasferta sul Campo sportivo Ciliverghe a Mazzano.

Folgore Caratese – Club Milano 2 -1

Marcatori: 20’ Ferrandino (FC), 53’ rigore Rankovic (CM), 81’ Pedone (FC)

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis, Arpino, Bigolin, Codraro; Rebaudo (73’ Pedone), Maspero; Forchignone (73’ Lipari), Ferrandino, Cocola (69’ Matteucci); Rosa (85’ Camilleri). A disposizione: Spada, Marchi, Mazzone, Martellotta, Giugno. All. Carobbio

Club Milano (3-5-2): Stucchi; Dell’Acqua (85’Capone), Baschirotto (69’ Diouck), Cattaneo (90’ Polli), Rigo, Costa, Dioh M. (90’ Biancheri), Tolomello (65’ Pozzato), Dioh E., Rankovic, Sartorelli. A disposizione: Monzani, Pandini, Alvarez, Polli, Gualtieri. All. Corciulo

Arbitro: Wael Abu Ruqa (sez. Roma2): assistenti, Giovanni D’Amico (Lamezia Terme), Dario Gherardini (Faenza)

Ammoniti: Rigo, Baschirotto, Bigolin, Ferrandino, Arpino, Spada, Rosa, Matteucci, Dioh, Diouck, Polli. Espulso Dioh M. (dopo la sostituzione)

Classifica: Ospitaletto 34 punti; Desenzano 33; Varesina 32; Pro Palazzolo 28; Folgore Caratese, Casatese Merate, Sant’Angelo 26; Pro Sesto 25; Breno 24; Sangiuliano City 23; Chievo Verona, Castellanzese 20; Vigasio 18; Nuova Sondrio 17; Ciliverghe, Magenta 15; Crema 14; Club Milano, Fanfulla 13; Arconatese 9 punti.