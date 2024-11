Calcio, Serie D: Folgore Caratese rallenta la capolista, pari con Ospitaletto

Finisce in parità l’atteso confronto tra Folgore Caratese e la capolista Ospitaletto valido per la 13esima giornata del Campionato di Serie D. Allo stadio comunale Gino Corioni i biancoazzurri passano in vantaggio dopo venti minuti con il rigore di Simeri concesso a seguito di un fallo di mano di un difensore bresciano.

La partita offre altre possibilità alla squadra di mister Carobbio di mettere al sicuro il risultato (quella più importante con Ferrandino) ma, alla mezz’ora della ripresa, subisce il pareggio firmato da Bakayoko che permette alla squadra bresciana di restare in testa alla classifica con un punto di vantaggio sulla Varesina. La squadra di Venegono Superiore, infatti, non si è lasciata sfuggire l’occasione del mezzo passo falso dell’Ospitaletto e ha vinto per 3-0 sul campo di Ciliverghe, con la doppietta di Bertoli ed il goal di Gasparri.

Prossimo incontro Domenica 17 novembre ore 14.30: Folgore Caratese – Pro Sesto

Calcio, Serie D: il tabellino di Ospitaletto-Folgore Caratese

Ospitaletto – Folgore Caratese 1 – 1

Marcatori: 20’ Simeri (FC) su rigore; 74’ Kakayoko (O)

Ospitaletto (4-3-3): Bonardi; Lleshaj, Gobbi, Bakayoko, Gualandris, Messaggi (85’ Cerri), Panatti, Cantamessa (65’ Dieng), Guarneri (50’ Ciciretti), Lucenti, Baraye (50’ Peli). A disposizione: Zorzi, Gritti, Bertazzoli, Martinetti, Kwetshu. All. Giosa (Quaresmini squalificato)

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Mazzone, Camilleri, Bigolin, Codraro; Varesanovic (69’ Salducco), Maspero (80’ Forchignone); Lipari (69’ Rebaudo), Ferrandino (87’ Marchi), Cocola; Simeri (80’ Ngom). A disposizione: Spada, Balamotis, Martellotta, Rosa. All. Carobbio

Arbitro: Massari (sez. Torino); assistenti Fracasso e Marra entrambi di Torino

Ammoniti: Peli, Simeri, Camilleri, Panatti, Codraro, Salvalaggio ed anche l’allenatore Carobbio.

Recupero: 5’ st

La Classifica. Ospitaletto 28 punti; Varesina 27; Desenzano 24; Sant’Angelo 23; Pro Sesto, Pro Palazzolo 22; Casatese 21; Breno 19; Castellanzese 18; Folgore Caratese 17; Vigasio 16, Sangiuliano city 16; Ciliverghe, Nuova Sondrio, Magenta, Crema 14; Chievo Verona 13; Club Milano 12; Fanfulla 10; Arconatese 6 punti.