La Folgore Caratese batte il Crema e conquista la settima vittoria

CALCIO SERIE D GIRONE B

CREMA – FOLGORE CARATESE: 1 – 2

La Folgore Caratese batte il Crema e allo stadio Voltini conquista la settima vittoria stagionale a spese di una squadra attualmente inserita nella zona playout, al termine di un confronto risoltosi nel finale grazie alla prodezza di Rebaudo.

La partita ha offerto emozioni già in avvio quando Cocola ha colpito il palo e poi Aceti ha netraulizzato una insidiosa conclusione di Martellotta. La migliore occasione per il Crema è alla mezzora con una punizione dal limite di Akammadu terminata però sopra la traversa.

A inizio ripresa gran parata di Salvalaggio su Akammadu e dall’angolo successivo Longo ha firmato il vantaggio nerobianco. Al 55′ l’episodio che ha fatto arrabbiare il Crema con l’espulsione di Guarino per un intervento falloso: una decisione severa che ha lasciato i padroni di casa in campo con dieci calciatori. La squadra di Carrobbio a questo punto ha spinto decisamente il piede sull’acceleratore e al 64′ è stata un’invenzione di Ferrandino, con uno splendido tiro a giro, a fissare il pareggio. Pochi minuti e la traversa ha respinto il morbido tiro di Pavesi. Nel recupero il raddoppio dei bianco-azzurri con la palla di Arpino per Rebaudo che ha infilato alle spalle di Aceti

Il tabellino CREMA – FOLGORE CARATESE: 1 – 2

Marcatori: 49’ Longo; 64’ Ferrandino, 95’ Rebaudo

Crema (4-4-2): Aceti, Abbà (79’ Alboni), Bernardini, Zanoni, Alpini, Guarino, Pavesi (87’ Pallaro), Greco (91’ Bignami), Akammadu (77’ Tenca), Bigotto, Longo (58’ Davighi). A disposizione: Maianti, Davighi, Musaj, Pape Babacar, Damiano. All. Vullo

Folgore Caratese (4-2-3-1): Salvalaggio; Balamotis (63’ Matteucci), Camilleri, Bigolin, Martellotta; Rebaudo, Maspero; Forchignone (54’ Lipari), Ferrandino, Cocola; Rosa (83’ Giugno). A disposizione: Spada, Marchi, Mazzone, Codraro, Gobbi. All. Carobbio

Arbitro: Loris Graziano (sez. Rossano); assistenti Jonas Teulem (Parma), Andrea Galluzzo (Locri)

Ammoniti: Forchignone, Ferrandino, Rebaudo, Abbà, Zanoni, Akammadu e l’allenatore Vullo. Espulso: 55’ Guarino. Recupero: 1’ pt 6’st

Classifica. Ospitaletto, Varesina 31 punti; Desenzano Calcio 30; Pro Sesto, Pro Palazzolo, Casatese Merate, Sant’Angelo 25; Folgore Caratese, Breno 23; Sangiuliano City, Castellanzese 20; Vigasio, Chievo Verona, Nuova Sondrio 17; Magenta 15; Ciliverghe, Crema 14; Club Milano 13; Fanfulla 10; Arconatese 9 punti.

Prossimo incontro Domenica 1^ dicembre ore 14,30: Folgore Caratese – Club Milano