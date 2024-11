Calcio, Serie D: doppio Simeri, Folgore Caratese batte Pro Sesto

Con una doppietta di Simeri la Folgore Caratese batte la Pro Sesto al termine di un match combattuto che ha regalato emozioni sin primi minuti quando l’attaccante brianzolo ha sbloccato il risultato su calcio di punizione. Nella ripesa Simeri ha raddoppiato su azione mettendo in difficoltà la Pro Sesto che ha dovuto variare l’assetto tattico anche a seguito dell’espulsione di Busatto, per doppia ammonizione. Tutte le iniziative della squadra ospite però sono state ben controllate dal reparto difensivo della Folgore Caratese che ha potuto far leva sulle prestazioni di Balamontis e del capitano Arpino al loro rientro in squadra. Solo nel finale la Pro Sesto ha trovato il goal con Djoulou Zohoki, ma non è bastato per rimettere in discussione il risultato.

Calcio, Serie D: prossimo turno e classifica

Prossimo incontro, domenica 24 novembre alle 14.30 in trasferta: c’è Crema-Folgore Caratese

La classifica. Varesina 30 punti; Ospitaletto 28; Desenzano 27; Sant’Angelo, Casatese 24; Sesto, Pro Palazzolo, Breno 22; Folgore Caratese 20; Castellanzese 19; Sangiuliano City, Nuova Sondrio 17; Vigasio, Chievo Verona 16; Ciliverghe, Magenta, Crema 14; Club Milano 13; Fanfulla 10; Arconatese 9 punti.

Calcio, Serie D: il tabellino Folgore Caratese-Pro Sesto

Folgore Caratese-Pro Sesto 2-1

Marcatori: 22′ e 56’ S. Simeri (F), 90’ F. Djoulou Zohoki (PS)



Folgore Caratese: D. Salvalaggio, K. Balamotis, D. Martellotta, A. Arpino, S. Simeri (68’ V. Camilleri), V. Salducco (78’ R. Rebaudo), D. Ferrandino (81’ M. Forchignone), C. Bigolin, F. Lipari (57’ D. Matteucci), N. Cocola, A. Maspero. A disposizione: M. Spada, M. Ngom, A. Rosa, A. Mazzone, A. Dugo. All. Filippo Carobbio

Pro Sesto: S. Maglieri, S. Vaghi, T. Nucifero, T. Putzolu (86’ A. Toldo), F. Zanchetta (78’ A. Borgo), M. Modic (62’ F. Djoulou Zohoki), T. Busatto, E. Rossi, C. Spezzano, A. Guerrisi (66’ D. Rastelli), T. Clerici (78’ A. Sala). A disposizione: E. Frigerio, M. Chiricallo, G. Rossi, A. Santambrogio. All. Daniele Angellotti

Note. Ammoniti: D. Salvalaggio (F), R. Rebaudo (F), A. Borgo (PS), A. Toldo (PS). Espulso: T. Busatto (PS)

Arbitro: F. Aloise di Voghera